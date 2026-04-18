Une femme qui transforme les barrières en passerelles

Née avec un handicap, Nguyên Thi Nha a fait de son parcours un moteur d’engagement. Entre obstacles personnels et détermination sans faille, elle œuvre depuis des années pour insertion des personnes vulnérables, transformant l’adversité en levier d’actions solidaires.

>> Histoire d’amour d’une vendeuse de billets de loterie handicapée

>> À 77 ans, un ex-professeur de chimie, cœur et âme au service des plus démunis

Photo : CTV/CVN

Issue d’une famille rurale modeste, Nguyên Thi Nha, 43 ans, grandit avec un handicap au bras gauche, présent dès la naissance. Cette différence marque profondément son enfance. À l’école, elle doit affronter les moqueries de ses camarades et les regards empreints de pitié. Ces expériences nourrissent un sentiment de gêne et de repli sur soi, difficile à surmonter à un âge où l’acceptation est essentielle.

Malgré ces obstacles, elle poursuit son parcours scolaire avec persévérance. Après plusieurs interruptions, elle obtient son diplôme de fin d’études secondaires, puis suit une formation professionnelle dans un établissement agricole et technique de Quang Ninh. Pourtant, ses efforts ne suffisent pas à franchir la barrière du marché du travail. Munie de son diplôme, elle se présente dans de nombreuses entreprises, mais se heurte à des refus répétés, liés à son apparence physique.

Face à cette réalité, Mme Nha ne renonce pas. Elle commence à envisager une autre voie, tournée vers l’action sociale et l’entraide, inspirée par le soutien qu’elle-même a reçu auparavant.

Engagement et actions

L’année 2013 marque un tournant décisif dans sa vie. Elle est élue présidente du Club des jeunes handicapés de l’ancienne province de Hai Duong, qui fait partie de la ville de Hai Phong d’aujourd’hui (Nord). Cette responsabilité lui offre l’opportunité de s’affirmer et de mettre en pratique son engagement. Sans salaire ni indemnité, elle parcourt chaque jour environ 40 km pour se rendre au bureau de l’association. Qu’il pleuve ou que le soleil soit écrasant, elle poursuit ses déplacements avec régularité, sans jamais se décourager.

Parallèlement à ce rôle, elle assume plusieurs fonctions importantes : chef du bureau de l’Association des personnes handicapées de Hai Duong, puis présidente de l’Association des personnes handicapées de Kinh Môn pour le mandat 2022-2027. Aujourd’hui, elle dirige également le Club des jeunes handicapés de la ville de Hai Phong. Ce parcours témoigne d’une influence croissante et d’une reconnaissance progressive de son engagement.

Photo : CTV/CVN

À partir de 2014, elle lance un modèle concret d’accompagnement à l’emploi pour les jeunes handicapés. Elle établit des contacts avec des entreprises, identifie leurs besoins et les persuade d’intégrer des travailleurs en situation de handicap. Grâce à cette initiative, plus de 250 personnes ont pu accéder à un emploi stable. Au-delà de l’aspect économique, cette insertion professionnelle contribue à restaurer leur confiance et leur dignité.

Le témoignage de Nguyên Van Truong, illustre l’impact de cette action. Après de nombreuses tentatives infructueuses, il obtient un emploi dans une entreprise située dans une zone industrielle à Hai Phong (Nord) grâce au soutien de Mme Nha. Il souligne l’importance de cette opportunité, qui lui permet d’améliorer ses conditions de vie et de retrouver un sentiment d’utilité sociale.

Résilience vietnamienne

Nguyên Thi Nha ne se limite pas à l’emploi. Elle participe activement à diverses actions solidaires : construction de maisons pour les familles défavorisées, distribution de dons, soutien aux personnes aveugles et aux enfants autistes, ou encore financement de prothèses pour les personnes amputées. Pendant la pandémie de COVID-19, elle s’engage en première ligne. Vêtue de l’uniforme des volontaires, elle assure des permanences dans les points de contrôle et distribue des produits de première nécessité aux personnes vulnérables. Alors que la société se replie pour se protéger, elle choisit d’aller au-devant des besoins, en frappant à chaque porte pour recenser et aider les cas difficiles.

En parallèle, elle accorde une attention particulière à la diffusion des connaissances juridiques. Elle participe à des formations et organise des sessions d’information pour les personnes handicapées, afin de leur permettre de mieux comprendre leurs droits. Elle considère le droit comme un outil essentiel pour se défendre et progresser de manière légitime.

Son engagement constant lui vaut plusieurs distinctions décernées par des institutions nationales et locales. En 2021 puis en 2025, elle est honorée dans le cadre du programme “Toa sang nghi luc Viêt” (L’éclat de la résilience vietnamienne), qui reconnaît son parcours et son influence positive au sein de la communauté.

À travers ses actions, Nguyên Thi Nha incarne une forme de résilience active, où les difficultés personnelles deviennent le point de départ d’un engagement durable au service des autres.

Dan Thanh/CVN