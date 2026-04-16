Hô Chi Minh-Ville

Cap sur le développement de l'agriculture urbaine de haute technologie

Dans le cadre de la 5 e édition du Salon international de l’industrie alimentaire de Hô Chi Minh-Ville 2026 (HCMC FOODEX 2026), le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec le Comité de gestion de la Zone agricole de haute technologie de la ville (AHTP), l'Université d’Industrie de Hô Chi Minh-Ville et la Coopérative Tam Nông Viêt Nam, a organisé un colloque thématique intitulé "L'agriculture urbaine - L'avenir de l'agriculture au cœur de la ville".

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L’événement s’est tenu le 15 avril 2026 au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC). Ce colloque vise à mettre à jour les tendances mondiales et régionales en matière d’agriculture urbaine, en mettant l’accent sur les modèles de haute technologie adaptés au changement climatique. Parallèlement, l'événement sert de passerelle entre les autorités, les experts, les scientifiques, les entreprises et les coopératives pour partager des expériences et promouvoir le transfert de technologies et l'innovation.

L'accent est mis sur le renforcement de l'application de l'IA, de l'Internet des objets (IoT), de l'automatisation et de l'économie circulaire afin d'optimiser la productivité et d'accroître la valeur ajoutée des produits agricoles urbains. Actuellement, le processus d'urbanisation s'intensifie à l'échelle mondiale. Selon les rapports des Nations unies, environ 55% de la population mondiale réside en zone urbaine, un chiffre qui devrait atteindre 68% d'ici 2050. Au Viêt Nam, le taux d'urbanisation dépasse désormais les 40% et continue de croître rapidement. À Hô Chi Minh-Ville seule, la population est estimée à 13,608 millions d'habitants, soit 13,4% de la population nationale.

S'exprimant lors de l'ouverture, Hô Thi Quyên, directrice adjointe de l'ITPC, a souligné que de nombreux modèles agricoles de haute technologie avaient été déployés avec succès au Viêt Nam, en particulier dans les grandes métropoles comme Hô Chi Minh-Ville. Grâce à un écosystème d'innovation dynamique et à la présence de la Zone agricole de haute technologie, la mégapole du Sud réunit toutes les conditions favorables au développement de modèles agricoles urbains de pointe. Toutefois, le déploiement à grande échelle de ces modèles se heurte encore à certaines limites, notamment dans la synergie entre recherche, entreprise et marché, ainsi que dans l'application concrète des transferts technologiques à la production.

Afin de contribuer à garantir la sécurité alimentaire de Hô Chi Minh-Ville, l'ITPC, en tant qu'organisme municipal de promotion du commerce et de l'investissement, s'engage à poursuivre son accompagnement auprès de la communauté des affaires. Cet engagement porte sur la connexion des technologies, des marchés et des ressources, visant à impulser un développement de l'agriculture urbaine vers la modernité et la durabilité.

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les modèles agricoles de haute technologie peuvent multiplier la productivité par deux ou trois, tout en réduisant considérablement les ressources intrants par rapport aux méthodes traditionnelles. En outre, d'après les rapports de marché internationaux, le secteur mondial de l'agriculture technologique connaît une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 10 à 12%.

Lors du colloque, Pham Cao Khai, chef du département des sciences et de la formation au sein de l'AHTP, a précisé que son organisme avait mis en œuvre à ce jour plus de 550 projets de recherche, dont le taux d'application pratique atteint 70%. L'entité a finalisé plus de 160 protocoles techniques et réalisé des démonstrations pour plus de 580 modèles de haute technologie. Plus particulièrement, selon M. Khai, Hô Chi Minh-Ville affirme sa position de noyau d'exportation technologique, ayant déjà transféré 66 protocoles fondamentaux à diverses localités à travers le pays.

Pour assurer la sécurité alimentaire urbaine, l'agriculture urbaine est devenue un pilier stratégique de développement. Elle permet non seulement un approvisionnement local en produits sains, mais contribue également à la création d'espaces verts et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces espaces servent aussi de vitrines scientifiques pour les habitants, les étudiants et les entreprises, grâce à l'intégration des hautes technologies, du numérique, des biotechnologies et de la génétique.

Conformément à la vision de développement de l'AHTP, le rôle de l'agriculture urbaine dépasse aujourd'hui la simple fourniture de produits agricoles. Elle est désormais positionnée comme une "infrastructure écologique essentielle", jouant un rôle central dans la construction d'une ville circulaire, tournée vers l'objectif de "zéro émission nette zéro".

Application des hautes technologies

Sur le territoire de la mégapole, les surfaces exiguës telles que les toits, les terrasses ou les parkings sont désormais exploitées avec efficacité pour déployer des modèles de culture modernes. L’un des exemples les plus emblématiques est la "Ferme conteneur mobile", fonctionnant en mode autonome (off-grid) grâce à l’énergie solaire et intégrant un système d’irrigation goutte-à-goutte automatisé.

Dans le secteur de l’aquaculture, la mise en œuvre du système d’élevage en recirculation (RAS) a permis de réduire radicalement les risques de pollution environnementale. L'eau y est traitée en continu via des biofiltres, garantissant l'absence de rejet de pathogènes, tout en intégrant des caméras dotées d'intelligence artificielle (IA) pour un suivi rigoureux de la croissance.

Par ailleurs, les facteurs environnementaux naturels sont progressivement maîtrisés et numérisés. Grâce à l’utilisation de spectres lumineux spécifiques (LED) et de l’aéroponie, les cultures bénéficient de conditions de photosynthèse optimales sans dépendre de la lumière solaire, tout en réduisant la consommation d’eau de près de 90%.

Apportant une perspective internationale, le Dr. Vo Dinh Long, enseignant à l’Université d’Industrie de Hô Chi Minh-Ville, a cité des modèles de réussite régionale. Singapour, par exemple, bien qu'il ne consacre qu'environ 1% de ses terres à l'agriculture, parvient à couvrir 14% de ses besoins en légumes feuilles et 26% en œufs grâce à ses fermes urbaines technologiques. En Malaisie, l'essor est tout aussi marqué : de 11.000 communautés agricoles en 2021, le pays prévoit d'atteindre le cap des 20.000 d'ici 2030.

Selon le Dr. Vo Dinh Long, le développement de l'agriculture urbaine est impératif et peut s'inspirer de nombreuses métropoles mondiales. Ces modèles permettent de répondre en partie aux enjeux de sécurité alimentaire tout en régulant le microclimat urbain. Au Vietnam, d’après le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, plusieurs modèles agricoles de haute technologie ont été déployés avec succès, notamment dans les grands centres urbains, parmi lesquels Hô Chi Minh-Ville figure en chef de file.

Afin de concrétiser les théories scientifiques dans la vie quotidienne des citadins, Nguyên Thi Vân Anh, directrice de la Coopérative Tam Nông Viêt Nam, a présenté et guidé l'application de modèles emblématiques adaptés aux contraintes d'espace des zones urbaines. Il s'agit notamment de l'hydroponie horizontale, de l'hydroponie verticale (en colonnes) et de la géoponie. Ces modèles permettent non seulement d'optimiser la surface des balcons et des terrasses, mais créent également un écosystème de production fermé et sécurisé.

Selon elle, ces dispositifs garantissent une croissance optimale et des rendements élevés, tout en maximisant l'économie d'eau. Il s'agit d'une solution idéale pour les résidents urbains ayant un rythme de travail soutenu et peu de temps à consacrer à l'entretien, mais souhaitant néanmoins maintenir un espace vert chez eux. À travers ce colloque, l'ITPC espère ouvrir des orientations stratégiques pour faire de l'agriculture urbaine un pilier majeur de la création d'une mégapole écologique, circulaire et décarbonée, tout en tendant vers les standards internationaux.

Texte et photos : Truong Giang/CVN