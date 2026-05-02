Les maisons miniatures ravivent la mémoire des villages du Nord

À travers des modèles réduits d’anciennes maisons rurales, deux jeunes Vietnamiens redonnent vie aux souvenirs d’enfance et au patrimoine du Nord. Entre artisanat minutieux et récits familiaux, leurs créations deviennent de véritables refuges de mémoire et d’émotions.

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Photo : CTV/CVN

Dans un Vietnam en pleine modernisation, où de nombreuses maisons traditionnelles disparaissent au profit de constructions nouvelles, certains cherchent pourtant à préserver ces fragments du passé. C’est le cas de deux jeunes artisans du Nord du pays qui recréent, à échelle réduite, les habitations typiques de leur enfance.

Nguyên Thê Tuyên, né en 1992 et originaire d’une région rurale aujourd’hui rattachée à la province de Ninh Binh, a grandi au milieu des maisons caractéristiques du Delta du fleuve Rouge : toits de tuiles patinées par le temps, cours familiales et portails simples.

Diplômé de l’Université de génie civil, il a exercé divers métiers avant de découvrir sa véritable vocation. Le déclic survient lorsque la maison de ses grands-parents, liée à tant de souvenirs d’enfance, s’apprête à être démolie pour être remplacée par une habitation moderne. Craignant de voir disparaître ce lieu chargé d’histoire, il décide d’en réaliser une reproduction miniature.

La première maquette lui demande de nombreux essais. Les proportions ne sont pas toujours exactes et certaines pièces doivent être refaites. Mais lorsque la petite maison apparaît enfin sous ses yeux, l’émotion est immense.

Guidé par les conseils de son grand-père, ancien architecte, et par l’observation attentive des habitations traditionnelles, Tuyên perfectionne progressivement sa technique. Bois, plastique ou matériaux imitant le béton : chaque élément est soigneusement sélectionné puis assemblé avec précision.

Après avoir partagé ses créations sur les réseaux sociaux, il reçoit rapidement des messages de personnes souhaitant préserver la mémoire de leur propre maison. Certaines lui envoient des photographies, d’autres racontent simplement leurs souvenirs.

Un cadeau chargé d’émotions

Photo : CTV/CVN

Reconstituer l’âme d’un lieu constitue souvent le défi le plus délicat, surtout lorsque la maison n’existe plus et qu’il ne reste que la mémoire de ses anciens habitants. Dans la province de Hung Yên, Nguyên Duy Tài suit un chemin similaire. Né en 1993, il a lui aussi grandi dans une maison traditionnelle à trois travées construite par son grand-père.

En 2019, pour célébrer les 80 ans de sa grand-mère, il souhaite lui offrir un présent symbolique. La famille envisage alors de reconstruire la maison familiale. Afin d’en préserver le souvenir, Tài entreprend de la recréer en miniature.

Sans formation artistique, ce diplômé en mécanique apprend seul grâce à des recherches en ligne et à de nombreux essais. Pendant six mois, il fabrique patiemment chaque détail : briques, tuiles et murs sont modelés à la main avant d’être assemblés.

Lorsque la maquette est offerte à sa grand-mère, l’émotion est palpable. Devant cette maison réduite mais fidèle à l’originale, elle retrouve tout un pan de sa vie.

Depuis cette première expérience, Tài a réalisé près de 300 modèles en six ans. Chaque projet demande un travail minutieux, parfois sur plusieurs semaines. Ses créations recréent l’univers des villages du Nord : portails anciens, puits de village, arbres centenaires et maisons couvertes de tuiles vieillies. Mais au-delà de l’esthétique, ce sont surtout les histoires humaines qui marquent l’artisan.

Certains clients souhaitent conserver le souvenir d’une maison disparue. D’autres commandent une maquette pour l’installer sur l’autel familial ou l’emporter à l’étranger afin d’apaiser le mal du pays.

Pour ces deux jeunes artisans, chaque maison miniature est bien plus qu’un simple objet décoratif. Elle incarne une histoire familiale et témoigne de l’attachement profond aux racines et aux paysages d’autrefois.

THAO NGUYEN/CVN