Portraits

Handicapée mais jamais laissée pour compte : le parcours d’une jeune femme déterminée

Atteinte d'un handicap congénital, à l'instar de ses deux sœurs, Nguyễn Phan Lan Anh a fait de la résilience sa force. À 24 ans, elle revient sur un parcours jalonné de défis où chaque succès a exigé un double effort, portée par la volonté farouche de s'accomplir au-delà de sa condition.

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Photo : Tuôitre/CVN

Dans son environnement professionnel, Lan Anh bénéficie de la confiance et du soutien sincère de ses collègues. Cette reconnaissance quotidienne constitue pour elle une source d’encouragement précieuse, renforçant son sentiment d’appartenance et sa détermination à avancer.

Atteinte d’une polyradiculonévrite, une maladie qui provoque une atrophie musculaire des membres, elle rencontre de nombreuses difficultés dans ses gestes les plus simples : marcher, se déplacer, saisir des objets. Pourtant, loin de se résigner, elle choisit d’adopter une attitude résolument positive, s’efforçant chaque jour d’apprendre et de progresser.

Originaire de la province de Vinh Phúc, Lan Anh a quitté sa famille en 2020 pour poursuivre ses études à Hô Chi Minh-Ville. La vie loin des siens n’a pas été sans défis : dans son quotidien, elle a souvent dû compter sur l’aide de ses amis et se déplacer grâce aux services de transport de moto-taxi via des applications. Chaque trajet, chaque geste du quotidien devenait ainsi une épreuve, mais aussi une occasion de renforcer sa résilience.

Six années ont passé. L’étudiante en psychologie d’autrefois a obtenu son diplôme universitaire avec la mention "Bien". Aujourd’hui, elle travaille comme conseillère en recrutement pour un programme de formation en technologies au sein d’une entreprise à Hô Chi Minh-Ville. En parallèle, elle s’implique activement dans des initiatives destinées aux personnes en situation de handicap, affirmant ainsi son engagement envers la communauté.

Lan Anh se souvient qu’à l’âge de trois ans, ses capacités motrices ont commencé à décliner progressivement. Les chutes étaient fréquentes et, dès le collège, ses déplacements nécessitaient presque toujours l’aide d’autrui.

"Le sentiment d’infériorité que j’avais enfant s’est peu à peu estompé, jusqu’à disparaître complètement. J’ai une famille aimante, un emploi stable, des amis et des collègues formidables. J’espère pouvoir créer des liens entre les personnes en situation de handicap, afin que nous puissions nous soutenir mutuellement et gagner en confiance", partage-t-elle.

Son parcours, sans être exempt de difficultés, illustre une réalité profondément humaine : celle d’une personne qui, malgré les obstacles, choisit d’avancer avec dignité, portée par l’espoir et la solidarité.

Texte : Quang Châu/CVN