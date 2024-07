Cân Tho devrait disposer d’ici 2030 de 48.000 ha de riz de haute qualité

Le Comité populaire municipal de Cân Tho vient de publier un plan de mise en œuvre du projet "Développement durable d'un million d'hectares spécialisés dans la culture de riz de haute qualité et à faibles émissions, associé à la croissance verte dans le delta du Mékong jusqu'en 2030".

Selon le plan, Cân Tho s'efforce de posséder une zone spécialisée dans la production de riz de haute qualité de 38.000 hectares d'ici 2025 et de 48.000 hectares d'ici 2030.

Les localités choisies pour mettre en œuvre le projet sont les districts de Vinh Thanh, Co Do et Thoi Lai.

En 2024, la ville de Cân Tho établira un comité de pilotage et un comité de gestion pour mettre en œuvre le projet.

Cân Tho compte actuellement 144.000 hectares de terres naturelles, dont près de 80% sont des terres arables. Sa production annuelle de riz est de plus de 1,3 million de tonnes.

