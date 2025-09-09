Le Japon et Taïwan sont les destinations privilégiées des travailleurs vietnamiens

Le Japon et Taïwan (Chine) continuent de s’affirmer comme les deux principaux pays d’accueil des travailleurs vietnamiens à l’étranger, représentant 83,5% de la main-d’œuvre vietnamienne à l’étranger au cours des huit premiers mois de 2025.

Photo : ĐBND/CVN

Selon le Département de la gestion des travailleurs à l’étranger du ministère de l’Intérieur, rien qu’en août, 12.182 travailleurs vietnamiens sont partis à l’étranger sous contrat de travail. Parmi eux, le Japon a accueilli 4.347 travailleurs, tandis que Taïwan en a accueilli 5.435, représentant ensemble près de 80% du total mensuel.

La République de Corée est restée stable avec l’accueil de 1.583 travailleurs vietnamiens, à l’instar d’autres marchés comme la Chine, Singapour et la Roumanie.

Au total, 97.963 travailleurs vietnamiens sont partis à l’étranger au cours des huit premiers mois de 2025, atteignant 75,3% du plan annuel (130.000 travailleurs).

Le Japon arrive en tête avec 43.905 travailleurs, suivi par Taïwan avec 37.906 travailleurs et la République de Corée avec 8.923 travailleurs.

Les autres destinations ont maintenu des niveaux d’admission stables, notamment la Chine (2.000 travailleurs) et Singapour (près de 1.500). En Europe, la Hongrie a accueilli 581 travailleurs et la Roumanie 458 travailleurs, montrant ainsi des signes positifs.

Le Japon et Taïwan sont les marchés du travail les plus stables et les plus traditionnels du Vietnam, avec une forte demande et des politiques bien adaptées aux capacités des travailleurs vietnamiens.

L’Europe, quant à elle, est considérée comme un marché prometteur, mais nécessite des mesures plus fortes pour se développer, notamment l’amélioration des capacités linguistiques et techniques des travailleurs afin de répondre à la demande croissante.

Au cours des derniers mois de 2025, le Département de la gestion des travailleurs à l’étranger intensifiera ses efforts pour atteindre les objectifs annuels, en mettant l’accent sur la quantité et la qualité.

L’accent est mis non seulement sur le nombre prévu de travailleurs envoyés à l’étranger, mais aussi sur l’amélioration de la qualité de la main-d’œuvre et le renforcement de la protection des droits des travailleurs.

VNA/CVN