Promotion de l’envoi de travailleurs vietnamiens en Finlande

Le 13 janvier, à Hanoï, le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dào Ngoc Dung, s'est entretenu avec le ministre finlandais des Affaires économiques et de l'Emploi, Arto Olavi Satonen.

>> Promouvoir le développement durable et la coopération avec le Vietnam

>> Le Vietnam et la Finlande renforcent leur coopération pour un avenir vert

>> Le Vietnam et la Finlande partagent leurs expériences en gestion des eaux souterraines

Photo : VNA/CVN

Selon le ministre vietnamien, ces dernières années, le Vietnam envoie chaque année près de 160.000 travailleurs à l’étranger pour travailler. Actuellement, environ 700.000 Vietnamiens travaillent dans 40 pays et territoires.

Grâce à leur jeunesse, à leur travail acharné et à leur intelligence, les travailleurs vietnamiens jouissent de plus en plus de la confiance des entreprises sur le marché du travail international, y compris en Finlande, a affirmé Dào Ngoc Dung, ajoutant que depuis fin 2023 à ce jour, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales avait approuvé l'enregistrement de trois entreprises de services vietnamiennes ayant des contrats pour envoyer 134 travailleurs (dont 65 femmes) en Finlande.

À ce jour, 55 personnes sont parties travailler en Finlande, avec un revenu stable de 1.500 à 2.000 euros/mois, de bonnes conditions de travail et des avantages sociaux, a-t-il indiqué.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le ministre finlandais Arto Olavi Satonen a émis le souhait de renforcer la coopération entre les deux pays, affirmant l’engagement de la Finlande à soutenir les employeurs et les professionnels afin de garantir qu'ils disposent de conditions favorables à un processus de recrutement réussi.

Après leur entretien, les deux ministres ont signé un protocole d'accord entre le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales du Vietnam et le ministère des Affaires économiques et de l'Emploi de Finlande, affirmant qu’une coopération durable et mutuellement bénéfique constituait la base pour promouvoir l’envoi d'experts, de travailleurs qualifiés et de travailleurs saisonniers vietnamiens en Finlande de manière transparente, durable, éthique et contre l'exploitation et les abus, conformément aux lois des deux pays.

Ce protocole d’accord est valable cinq ans (de 2025 à 2030).

VNA/CVN