Renforcer l’innovation scientifique et technologique

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a appelé mardi 9 septembre à Hanoï à une application dynamique des sciences et technologies dans la production afin d’accroître la valeur des produits.

S’exprimant lors d’une réunion avec les ministères et agences pour discuter des produits technologiques stratégiques à développer, il a estimé que chaque application technologique doit identifier le problème qu’elle résout, son impact sectoriel et son rôle dans le développement économique.

"Nous avons besoin de produits concrets, développés le plus rapidement possible, pour évaluer l’impact des sciences et technologies sur la vie des gens", a-t-il souligné, appelant à des allocations budgétaires, des mécanismes et des ressources ciblés pour favoriser les avancées.

Le dirigeant a également indiqué que le développement stratégique de produits doit garantir la maîtrise des technologies de base, attestée par des brevets. Les ministères et agences, dont beaucoup sont déjà expérimentés en recherche et en application pratique, devraient mettre à profit leur expertise pour créer des produits compétitifs non seulement sur le marché intérieur, mais aussi à l’international. Ces produits doivent être prêts à être produits et adaptables aux tendances mondiales.

Les avis restent partagés quant aux technologies qui devraient mener cette démarche, a-t-il reconnu, qui a insisté pour qu’un consensus soit trouvé entre les agences avant de solliciter l’approbation du gouvernement. Un critère clé, a-t-il ajouté, est de garantir l’implication des entreprises et l’évolutivité pour une commercialisation à grande échelle.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a confié au ministère des Sciences et des Technologies (MoST) la responsabilité de mener cet effort. Les ministères et les secteurs ont été chargés d’identifier les produits les plus critiques pour chaque industrie et d’évaluer leur potentiel de création de valeur économique.

Ils ont également été chargés de mener leurs propres analyses et de soumettre des recommandations au MoST, qui chargera ensuite des unités de recherche de développer des produits axés sur le marché, répondant non seulement aux défis sectoriels, mais ayant également un impact positif sur l’économie dans son ensemble.

Selon le MoST, une récente décision du Premier ministre a défini 11 groupes technologiques et 35 groupes de produits stratégiques. Parmi ces produits, le ministère a présélectionné six produits, dont un à trois prioritaires pour un déploiement rapide.

Pour 2025, le Vietnam a ciblé plusieurs technologies : un modèle linguistique et un assistant virtuel à grande échelle développés localement, des systèmes et appareils de réseau mobile 5G, des caméras de traitement de périphérie alimentées par l’IA, des plateformes blockchain pour la traçabilité et les actifs numériques, des robots mobiles autonomes et des drones.

Trois d’entre eux, dont le modèle linguistique et l’assistant virtuel, les systèmes 5G et les caméras de périphérie à IA, ont reçu le feu vert pour un déploiement immédiat.

Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bùi Thê Duy, a détaillé les critères de sélection, précisant que les technologies retenues visent à relever les défis les plus urgents du Vietnam : atteindre une croissance économique à deux chiffres, consolider l’administration locale à deux niveaux, accroître la productivité du travail et garantir la défense et la sécurité nationales.

Au-delà de ces critères, les critères mettent également l’accent sur le bien-être social et la compétitivité mondiale, en ciblant des produits capables de se substituer aux importations, de conquérir les marchés d’exportation, de toucher une large clientèle et d’assurer une commercialisation fluide.

La priorité sera accordée aux produits démontrant la maîtrise du Vietnam en matière de conception, d’intégration de systèmes et de technologies de base, qui représentent une part importante de la valeur ajoutée vietnamienne, a-t-il indiqué.

