Le gouvernement mobilise au maximum les forces pour faire face au typhon Koto

Dans un contexte où le Centre et les hauts plateaux du Centre s’efforcent encore de surmonter les conséquences d’un épisode de pluies et d’inondations d’une intensité inédite, le typhon n°15 (Koto), récemment formé en Mer Orientale, fait craindre une superposition de risques alors que les localités touchées n’ont pas encore eu le temps de se rétablir.

>> Aide américaine au Vietnam : 500 000 dollars supplémentaires pour le redressement post-inondations

>> La Banque d’État élargit la portée du soutien aux sinistrés des catastrophes naturelles

>> Résolution gouvernementale pour surmonter les catastrophes et relancer la production dans le Centre

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Face à cette situation complexe et imprévisible, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a présidé, le 26 novembre, une réunion en présentiel et en visioconférence avec les provinces concernées, exigeant la mise en œuvre immédiate de mesures d’urgence. Le même jour, l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam a publié une dépêche urgente ordonnant à l’ensemble des forces armées de se tenir prêtes à intervenir.

Trajectoire incertaine et durée d’activité inhabituelle du typhon n°15

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, une dépression tropicale située sur les Philippines s’est renforcée dans la soirée du 25 novembre pour devenir le typhon n°15 en entrant dans la Mer Orientale. Le 26 novembre au matin, il atteignait l’intensité de niveau 8, avec des rafales de niveau 10, à environ 400 km de l'archipel de Truong Sa.

La situation météorologique régionale est particulièrement complexe, avec quatre systèmes actifs simultanément entre l’océan Indien et le Pacifique Nord-Ouest, rendant les prévisions de trajectoire plus difficiles. Plusieurs modèles internationaux suggèrent que le typhon pourrait se diriger vers le nord de l’archipel de Hoàng Sa avant d’obliquer vers le Nord, réduisant la probabilité d’un impact direct sur Gia Lai, Dak Lak ou Khanh Hoà, des provinces déjà gravement touchées par les récentes inondations. Toutefois, un scénario alternatif (20 % de probabilité) indique un possible changement de direction vers le Centre-Sud avec l’intensité d’une dépression tropicale, accompagné de pluies pouvant atteindre 150 à 200 mm.

Les experts soulignent un élément atypique : le typhon pourrait persister en mer pendant 4 à 5 jours, beaucoup plus longtemps que les systèmes habituels à cette période. Il devrait générer des vents violents et une forte houle de 5 à 7 mètres jusqu’au 1er décembre, créant des conditions dangereuses pour la navigation et l’aquaculture. Dans un contexte de sols saturés après des pluies prolongées, les risques de glissements de terrain et de crues soudaines pourraient encore augmenter.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà : "Aucune place pour la négligence"

Lors de la réunion, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et salué les efforts des populations, des forces armées et des autorités locales dans la réponse aux récentes inondations.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Soulignant la situation “tempête sur crues, crues sur tempête”, il a exigé des ministères et localités qu’ils maintiennent un niveau d’alerte maximal. Il a ordonné une mise à jour continue des prévisions, un contrôle strict des navires et l’interdiction absolue de navigation dans les zones dangereuses. Dans les secteurs menacés de glissements de terrain, les autorités doivent maintenir les plans d’intervention de niveau 4, se tenir prêtes à évacuer la population et renforcer les équipes de secours.

Le vice-Premier ministre a chargé le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement d’actualiser les cartes d’inondation et de glissements de terrain, jusque dans chaque commune, afin que les citoyens puissent accéder aux informations en temps utile. Il a également demandé une analyse approfondie des causes des récentes catastrophes pour distinguer les facteurs naturels des activités humaines.

En ce qui concerne la gestion des barrages hydroélectriques, il a insisté sur la responsabilité des exploitants, la stricte application des règles d’exploitation en cascade, et l’obligation de fournir rapidement des informations aux zones situées en aval.

Les autorités des provinces de Dak Lak, Khanh Hoà, Gia Lai et Lâm Dông ont fait état des efforts de relèvement : distribution de vivres, réparation des infrastructures, relogement des familles sinistrées et renforcement de la préparation selon le principe “4 sur place”.

L’État-major général : mobilisation totale des forces armées

Le 26 novembre, l’État-major général a diffusé la dépêche urgente n°6869/CĐ-TM, ordonnant aux régions militaires 4, 5 et 7 ; aux Forces navales ; aux Forces aériennes ; aux Gardes-frontières ; à la Garde-côtière ; ainsi qu’à d’autres unités de se préparer à toute éventualité.

Photo : VNA/CVN

L’État-major a exigé un suivi strict de la tempête et de ses effets, et la sécurisation des infrastructures militaires. Les unités doivent tenir leurs effectifs et matériels prêts à être déployés sans délai.

Les régions militaires doivent travailler avec les administrations locales pour recenser les zones à risque, soutenir la population dans la consolidation des habitations, l’évacuation et la protection des infrastructures essentielles.

La Marine et la Garde-côtière ont reçu la mission de surveiller les conditions en mer, d’informer et de guider les navires vers des zones sûres, et de préparer les moyens de recherche et de sauvetage. Les Forces aériennes et le Corps 18 doivent réexaminer leurs plans de vol pour les opérations de secours potentiels. Les Gardes-frontières, de Quang Tri à Lâm Dông, doivent notifier rapidement les bateaux des évolutions de la tempête.

Le général de corps d’armée Lê Quang Dao, chef d’état-major adjoint, a affirmé que les forces armées restent engagées dans l’assistance post-inondations : désinfection, sécurité, réparation des écoles, hôpitaux et habitations.

Le ministère de la Défense a recommandé d’intensifier la sensibilisation du public aux risques naturels et d’améliorer l’équipement en fonction des besoins réels. Les équipes médicales et chimiques continueront d’être déployées pour prévenir les épidémies et assurer les soins aux sinistrés.

VNA/CVN