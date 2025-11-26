Cinquante ans de coopération Vietnam - UNICEF, un engagement indéfectible pour les droits de l'enfant

Le gouvernement vietnamien et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) ont co-organisé ce matin, 26 novembre, à Hanoï, une cérémonie marquant un double jalon historique : les 50 ans de coopération entre le Vietnam et l’UNICEF, et le 35ᵉ anniversaire de la ratification par le Vietnam de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE).

Cette célébration a été l'occasion de revenir sur la coopération entre le Vietnam et l'UNICEF, tout en traçant la voie vers un avenir plus prometteur pour tous les enfants vietnamiens.

Le Vietnam a été le deuxième pays au monde et le premier en Asie à ratifier la CIDE en 1990, un acte fondateur qui a catalysé d’importants progrès en 35 ans. Le système juridique vietnamien relatif à l’enfance s’est considérablement amélioré, notamment avec la Loi sur l’enfance de 2016, qui reconnaît désormais l’enfant comme sujet de droits. La mortalité des enfants de moins de cinq ans est passée de 58 ‰ en 1990 à 16,9‰ en 2024. De même, la malnutrition pondérale a été ramenée de 38,7% en 1998 à 10,4% en 2024, tandis que la couverture vaccinale complète des nourrissons a dépassé les 90%.

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre Lê Thanh Long a réaffirmé la priorité particulière accordée par le Vietnam à la protection et aux soins des enfants, en allouant des ressources importantes pour garantir un environnement de vie sûr et épanouissant, en particulier pour les enfants défavorisés, handicapés ou orphelins.

Il a salué l'appui continu et précieux de l'UNICEF au cours du dernier demi-siècle, soulignant que cette aide, au-delà de sa valeur matérielle, est un témoignage de solidarité internationale qui a contribué de manière significative à la réduction de la pauvreté et à la réalisation des Objectifs de Développement Durable.

Pour la prochaine phase de développement, le vice-Premier ministre a indiqué que le gouvernement vietnamien maintiendra la protection des droits de l’enfant comme une priorité nationale stratégique. Il s’est engagé à mettre en œuvre des politiques fortes pour assurer un développement intégral, sûr et équitable pour chaque enfant, et a exprimé le souhait de consolider le partenariat avec l’UNICEF et la communauté internationale.

De son côté, June Kunugi, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, a félicité le Vietnam pour ses réformes audacieuses. Elle a réitéré l'engagement de l'UNICEF à collaborer sur des solutions fondées sur des preuves et à cibler trois domaines prioritaires : l'augmentation des investissements dans l'enfance et le capital humain ; l'assurance de la sécurité et du développement dans les communautés ; et la construction de familles et de communautés plus résilientes face aux chocs sociaux et au changement climatique.

Elle a conclu en soulignant que le partenariat pourrait transformer les ambitions en actions, faisant du Vietnam un modèle régional et mondial pour la mise en œuvre des droits de l'enfant.

À cette occasion, le vice-Premier ministre Lê Thanh Long a remis un certificat de mérite du Premier ministre à l’UNICEF, en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles, durables et efficaces au cours de ces 50 années d’accompagnement du Vietnam dans la promotion des droits de l’enfant.

