Aide américaine au Vietnam : 500 000 dollars supplémentaires pour le redressement post-inondations

L'ambassade des États-Unis à Hanoï a annoncé le 17 novembre une aide d'urgence supplémentaire de 500.000 dollars, portant à un million de dollars le montant total de l'assistance américaine destinée au Vietnam pour faire face aux conséquences des récents typhons Fengshen et Kalmaegi.

>> Les Vietnamiens d’Allemagne manifestent leur solidarité avec les régions sinistrées du Vietnam

>> Réparation rapide des conséquences des typhons et inondations au Centre

Photo : VNA/CVN

Ce nouveau financement s'inscrit dans la continuité des 500.000 dollars déjà alloués en octobre et vise à soutenir les efforts de reconstruction et d'aide humanitaire dans les régions les plus affectées.

Cette contribution supplémentaire est spécifiquement destinée à fournir une assistance cruciale aux familles et aux communautés sinistrées, notamment par la mise en place d'abris temporaires et l'amélioration de l'accès à l'eau potable.

Les États-Unis, reconnaissant l'ampleur des dévastations causées par ces phénomènes climatiques successifs, réaffirment leur engagement à appuyer les efforts de secours menés par le gouvernement vietnamien.

Selon la partie américaine, cette aide témoigne des liens étroits unissant les peuples américain et vietnamien, ainsi que de l'engagement de Washington envers le renforcement des relations bilatérales en vue de l'atténuation des difficultés immédiates. Cette assistance vise à renforcer la résilience du Vietnam face aux crises futures et à s'orienter vers un avenir durable et plus résilient.

Les relations américano-vietnamiennes reposent sur des priorités partagées, notamment la promotion d'une région Indo-Pacifique libre, ouverte et stable. Les liens étroits entre les deux peuples, renforcés par la dynamique communauté américano-vietnamienne, continuent de jouer un rôle important dans les relations bilatérales.

VNA/CVN