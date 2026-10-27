Le gouvernement français annonce des mesures pour améliorer les conditions d'études et de vie des élèves

Le gouvernement français a annoncé lundi 26 octobre une série de mesures afin de répondre aux manifestations lycéennes qui se poursuivent depuis plusieurs semaines à travers le pays.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, le gouvernement prévoit de mettre en place en 2028 un nouveau système destiné à remplacer Parcoursup, l'actuelle plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur. Dès 2027, il entend améliorer la transparence des critères d'examen des candidatures, expliquer chaque refus d'admission et renforcer l'accompagnement à l'orientation, entre autres mesures.

Le gouvernement prévoit également de créer 15.000 places supplémentaires dans l'enseignement supérieur entre 2027 et 2028. Par ailleurs, dès la rentrée 2027, les effectifs des classes de seconde seront plafonnés à 28 élèves dans les 50% de lycées les moins favorisés, avant une généralisation à tous les lycées à la rentrée 2028. Le gouvernement créera également 500 postes d'enseignants supplémentaires, améliorera le remplacement des professeurs absents et garantira aux élèves une pause déjeuner d'au moins une heure par jour.

Concernant les infrastructures éducatives, les autorités prévoient de mobiliser d'ici 2030 une enveloppe de 4 milliards d'euros de prêts à taux préférentiels pour la rénovation des lycées et d'autres établissements scolaires, ainsi que d'investir un milliard d'euros d'ici 2029 pour améliorer les campus universitaires. En outre, les bourses universitaires seront indexées sur l'inflation à partir de la rentrée 2027.

Depuis la seconde moitié de septembre, des lycéens et des étudiants ont organisé des manifestations dans plusieurs régions françaises, certains établissements scolaires ayant été bloqués. Les manifestants dénoncent notamment le manque d'enseignants, les classes surchargées, la vétusté des bâtiments scolaires et une organisation inadaptée des emplois du temps.

Xinhua/VNA/CVN