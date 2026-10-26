La présidente bulgare sortante en tête de l'élection présidentielle

La présidente bulgare sortante, Iliana Iotova, devance les 26 autres candidats à l'élection présidentielle qui s'est tenue dimanche 25 octobre. Toutefois, un second tour sera nécessaire pour désigner le vainqueur, selon les sondages réalisés à la sortie des bureaux de vote.

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Photo : AFP/VNA/CVN

D'après le sondage sortie des urnes de l'institut Alpha Research, Mme Iotova recueillerait 35,3% des suffrages exprimés, tandis que celui de l'agence de sondages Myara lui en attribue 35,2%.

Le taux de participation s'est établi à 22,3% selon Alpha Research, et à 21,2% selon Myara. Ces deux estimations ont été communiquées par la télévision nationale bulgare.

Pour être élu, un candidat à la présidence doit obtenir plus de la moitié des suffrages exprimés, à condition que plus de la moitié des électeurs inscrits aient pris part au scrutin. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour est organisé dans un délai de sept jours pour départager les deux candidats arrivés en tête.

L'adversaire de Mme Iotova au second tour sera l'ancien Premier ministre bulgare par intérim, Andreï Giourov, qui a obtenu 32,4% des voix selon Alpha Research, et 32,2% selon Myara.

Les résultats officiels seront communiqués au plus tard mardi soir 27 octobre, et le second tour opposant les deux derniers candidats en lice aura lieu dimanche 1er novembre prochain.

Le président bulgare est élu pour un mandat de cinq ans. Le mandat de Mme Iotova s'achève fin janvier 2027.

Xinhua/VNA/CVN