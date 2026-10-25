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International / Politique
Brésil : Lula et Flavio Bolsonaro en campagne pour le second tour de la présidentielle

Le président sortant Luiz Inacio Lula da Silva, et Flavio Bolsonaro, ont tenu samedi 24 octobre leur dernier meeting de campagne, respectivement à Sao Paulo et à Rio de Janeiro. Le second tour de l'élection présidentielle aura lieu dimanche 25 octobre.

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Le sénateur Flavio Bolsonaro (centre), candidat du Parti libéral à la présidence brésilienne, participe à un meeting de campagne à Rio de Janeiro, au Brésil, le 24 octobre 2026.
Le président brésilien sortant Luiz Inacio Lula da Silva, dit Lula, candidat du Parti des travailleurs (PT, au pouvoir) à sa propre succession, participe à un meeting de campagne à Sao Paulo, au Brésil, le 24 octobre 2026.


Des partisans assistent à un meeting de campagne du sénateur Flavio Bolsonaro, candidat du Parti libéral à la présidence brésilienne, à Rio de Janeiro, au Brésil, le 24 octobre 2026.
Le sénateur Flavio Bolsonaro (au centre), candidat du Parti libéral à la présidence brésilienne, agite un drapeau national lors d'un meeting de campagne à Rio de Janeiro, au Brésil, le 24 octobre 2026.

Texte et photos : Xinhua/VNA/CVN

#Brésil #Lula #Flavio Bolsonaro #campagne #présidentielle

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