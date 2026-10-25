Brésil : Lula et Flavio Bolsonaro en campagne pour le second tour de la présidentielle

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|Le sénateur Flavio Bolsonaro (centre), candidat du Parti libéral à la présidence brésilienne, participe à un meeting de campagne à Rio de Janeiro, au Brésil, le 24 octobre 2026.
|Le président brésilien sortant Luiz Inacio Lula da Silva, dit Lula, candidat du Parti des travailleurs (PT, au pouvoir) à sa propre succession, participe à un meeting de campagne à Sao Paulo, au Brésil, le 24 octobre 2026.
|Des partisans assistent à un meeting de campagne du sénateur Flavio Bolsonaro, candidat du Parti libéral à la présidence brésilienne, à Rio de Janeiro, au Brésil, le 24 octobre 2026.
|Le sénateur Flavio Bolsonaro (au centre), candidat du Parti libéral à la présidence brésilienne, agite un drapeau national lors d'un meeting de campagne à Rio de Janeiro, au Brésil, le 24 octobre 2026.
Texte et photos : Xinhua/VNA/CVN