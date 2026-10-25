Brésil : Lula et Flavio Bolsonaro en campagne pour le second tour de la présidentielle

Le président sortant Luiz Inacio Lula da Silva, et Flavio Bolsonaro, ont tenu samedi 24 octobre leur dernier meeting de campagne, respectivement à Sao Paulo et à Rio de Janeiro. Le second tour de l'élection présidentielle aura lieu dimanche 25 octobre.