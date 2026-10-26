Lula réélu président du Brésil au second tour

Le président brésilien sortant Luiz Inacio Lula da Silva, candidat du Parti des travailleurs (au pouvoir), a remporté dimanche 25 octobre le second tour de l'élection présidentielle, selon les résultats publiés dimanche soir 25 octobrepar le Tribunal supérieur électoral du Brésil.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Avec 99,96% des bulletins dépouillés, M. Lula a recueilli 51,78% des suffrages valides, contre 48,22% pour Flavio Bolsonaro, candidat du Parti libéral et fils de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, selon le décompte officiel.

M. Lula prêtera serment le 5 janvier 2027 pour un mandat de quatre ans, ce qui marquera sa quatrième élection à la présidence du Brésil.

L'élection présidentielle brésilienne se déroule selon un système majoritaire à deux tours. Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit obtenir plus de la moitié des suffrages valides.

Lors du premier tour organisé le 4 octobre, Flavio Bolsonaro avait remporté environ 47% des suffrages, devant le président sortant Lula, qui en avait remporté environ 45%. Aucun des deux candidats n'ayant franchi le seuil des 50%, un second tour a donc été organisé entre eux, à l'issue duquel Lula l'a finalement emporté.

Xinhua/VNA/CVN