Un second tour présidentiel attendu en Bulgarie

Un second tour est attendu pour l'élection présidentielle en Bulgarie, selon les résultats partiels publiés lundi 26 octobre par la commission électorale du pays.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Avec 95,29% des voix dépouillées, la présidente sortante bulgare Iliana Iotova devance actuellement les 26 autres candidats, recueillant 34,598% des suffrages exprimés lors du scrutin de dimanche 25 octobre, tandis que l'ancien Premier ministre par intérim bulgare Andrey Gyurov est arrivé en deuxième position avec 32,038%.

Un candidat doit obtenir plus de la moitié des voix pour être élu au premier tour. Si aucun candidat n'obtient la majorité, un second tour entre les deux candidats arrivés en tête doit être organisé dans sept jours. Le second tour est prévu pour le 1er novembre.

Kostadin Kostadinov, leader du parti Revival, est arrivé troisième dimanche 1er novembre avec 12,624%.

Le président bulgare est élu directement par les électeurs pour un mandat de cinq ans. Le mandat de Mme Iotova expire fin janvier 2027.

Xinhua/VNA/CVN