L’ONU et la BAD soutiennent le renforcement de l’agriculture rurale au Cambodge

Vladanka Andreeva, coordinatrice résidente des Nations unies au Cambodge, a déclaré que le programme "Financement agricole pour une prospérité rurale inclusive" (AGRIFIN) mobiliserait 3 millions de dollars sous forme de subventions afin de débloquer plus de 30 millions de dollars de prêts auprès de banques et d’institutions de microfinance. L’objectif est d’aider les agriculteurs cambodgiens à développer leur production, à investir dans des équipements et à accroître leurs revenus.

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Photo : ND/CVN

Le programme a été signé par l’ONU et le gouvernement cambodgien le 25 octobre, en marge du Forum sur l’innovation des jeunes et du Forum d’apprentissage des coopératives agricoles, organisés dans le cadre du Forum et exposition sur l’agriculture au Cambodge 2026 (CAFE26) à Phnom Penh, rapporte le journal The Phnom Penh Post.

Soutenu par le Fonds conjoint pour les ODD (Objectifs de développement durable), ce programme vise à lever un obstacle majeur auquel sont confrontés les agriculteurs et les entreprises rurales : l’accès limité à des financements abordables.

Il sera déployé dans sept provinces et devrait bénéficier à 7.000 agriculteurs, dont au moins la moitié sont des femmes. Une attention particulière est portée aux entreprises dirigées par des femmes ; le programme cherche à améliorer leur accès au financement et à leur fournir un soutien opérationnel concret pour leur permettre de développer leurs activités et d’atteindre de nouveaux marchés.

La Banque asiatique de développement (BAD) a également approuvé une enveloppe financière de 72 millions de dollars pour aider le Cambodge à renforcer son agriculture rurale et à accroître la participation des femmes dans ce secteur.

Ce financement se compose d’un prêt concessionnel de 57 millions de dollars et d’une subvention de 15 millions de dollars, a précisé la BAD dans un communiqué de presse publié le 26 octobre. Le "Projet sectoriel pour le développement économique résilient des petits exploitants agricoles" renforcera la résilience d’environ 200.000 petits agriculteurs vivant dans des communes exposées aux catastrophes, indique l’institution.

Investir dans les petits exploitants agricoles, en particulier les femmes, est essentiel pour stimuler l’économie rurale et soutenir les communautés pauvres, qui sont les plus vulnérables face aux phénomènes météorologiques extrêmes, a souligné Yasmin Siddiqi, directrice de la BAD pour le Cambodge.

Le projet permettra d’améliorer les infrastructures et les services agricoles dans 186 communes réparties sur sept provinces particulièrement exposées aux risques naturels. Il permettra également de moderniser les systèmes d’irrigation afin de desservir 7.000 ha de terres agricoles supplémentaires, et de réhabiliter 190 km de voies d’accès pour relier les agriculteurs aux marchés, aux emplois et aux opportunités économiques.

VNA/CVN