L'ancien PM japonais Yasuo Fukuda est décédé à l'âge de 90 ans

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|L'ancien Premier ministre japonais Yasuo Fukuda.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Né le 16 juillet 1936 à Takasaki, dans la préfecture de Gunma, M. Fukuda était le fils aîné de l'ancien Premier ministre Takeo Fukuda et était diplômé de l'université Waseda.
Il a été élu à la Chambre des représentants en 1990 et a occupé le poste de secrétaire général du Cabinet dans les gouvernements de Yoshiro Mori et Junichiro Koizumi.
Il est devenu Premier ministre en septembre 2007 et a démissionné en septembre 2008.
Durant son mandat de Premier ministre, M. Fukuda s'est efforcé d'améliorer et de développer les relations sino-japonaises. En 2008, les deux pays ont publié la Déclaration conjointe sino-japonaise sur la promotion globale du partenariat stratégique de bénéfice mutuel.
Après avoir quitté la vie politique en 2012, M. Fukuda est resté un défenseur engagé de l'amitié sino-japonaise et s'est rendu en Chine à de nombreuses reprises.
Xinhua/VNA/CVN