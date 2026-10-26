L'ancien PM japonais Yasuo Fukuda est décédé à l'âge de 90 ans

L'ancien Premier ministre japonais Yasuo Fukuda est décédé d'une insuffisance cardiaque dans un hôpital de Tokyo le 22 octobre, à l'âge de 90 ans, ont rapporté lundi des médias locaux.

>> Japon : des chutes de neige exceptionnelles font 30 morts

>> Japon : le bilan du séisme à Kumamoto s'élève désormais à 34 morts

>> Japon : cinq morts lors de pluies "sans précédent" près de Tokyo

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Né le 16 juillet 1936 à Takasaki, dans la préfecture de Gunma, M. Fukuda était le fils aîné de l'ancien Premier ministre Takeo Fukuda et était diplômé de l'université Waseda.

Il a été élu à la Chambre des représentants en 1990 et a occupé le poste de secrétaire général du Cabinet dans les gouvernements de Yoshiro Mori et Junichiro Koizumi.

Il est devenu Premier ministre en septembre 2007 et a démissionné en septembre 2008.

Durant son mandat de Premier ministre, M. Fukuda s'est efforcé d'améliorer et de développer les relations sino-japonaises. En 2008, les deux pays ont publié la Déclaration conjointe sino-japonaise sur la promotion globale du partenariat stratégique de bénéfice mutuel.

Après avoir quitté la vie politique en 2012, M. Fukuda est resté un défenseur engagé de l'amitié sino-japonaise et s'est rendu en Chine à de nombreuses reprises.

Xinhua/VNA/CVN