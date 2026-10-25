Au moins 410.000 personnes manifestent en France contre la "vie chère"

Quelque 410.000 personnes ont participé à une nouvelle journée de mobilisation samedi 24 octobre à travers la France contre la "vie chère", dont 110.000 manifestants à Paris, d'après le ministère de l'Intérieur.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Côté syndicats, la CGT (Confédération générale du travail) a dénombré plus de 800.000 à l'échelle nationale dont 250.000 dans la capitale.

Près de 1.000 individus ont été interpellés samedi dans des violences en marge de la mobilisation, selon un bilan provisoire du ministère de l'Intérieur.

"Les cortèges se sont bien passés, encadrés par les forces de sécurité intérieure", et le dispositif sécuritaire a permis d'empêcher des groupes à risques de "commettre des exactions" ou d'"aller vers les centres-villes", a indiqué à la presse samedi soir le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez.

Près d'un mois après le début du mouvement lycéen, au moins 550.000 personnes sont descendues dans la rue à travers les villes françaises samedi dernier le 17 octobre pour manifester contre la "vie chère". Des violences d'une rare intensité ont été signalées en marge des manifestations.

Plus de 2.000 casseurs ont été interpellés, un millier de membres des forces de l'ordre ont été blessés, et au moins 3.000 commerces vandalisés, d'après les autorités.

Xinhua/VNA/CVN