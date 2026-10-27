Le PM britannique exclut de rejoindre l'UE au cours de "cette législature"

Le Premier ministre britannique Andy Burnham a exclu que le Royaume-Uni réintègre l'UE au cours de la législature actuelle, dans une interview diffusée lundi 26 octobre par des médias britanniques.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Interrogé sur son souhait de voir le Royaume-Uni réintégrer l'UE, M. Burnham a déclaré qu'il aimerait que cela se produise de son vivant, mais qu'il "ne propose pas d'y revenir au cours de cette législature".

"Nous sommes très loin de cela à l'heure actuelle", a-t-il ajouté.

M. Burnham a précisé que la "décennie d'expérience" depuis le Brexit ne s'est pas "déroulée comme les gens l'avaient annoncé à l'époque".

Le Brexit a affaibli l'économie britannique et le contrôle de l'immigration, a-t-il indiqué.

L'année 2026 marque le dixième anniversaire du référendum sur le Brexit de juin 2016, lorsque quelque 52% des électeurs s'étaient prononcés en faveur de la sortie de l'UE. Le Royaume-Uni a officiellement quitté le bloc en 2020.

Le Parti travailliste britannique a remporté la majorité des sièges à la Chambre des communes lors des élections générales de 2024. Sauf convocation d'élections générales anticipées, la législature actuelle devrait durer cinq ans.

Xinhua/VNA/CVN