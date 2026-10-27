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|Le Premier ministre britannique Andy Burnham, à Londres le 21 octobre.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Interrogé sur son souhait de voir le Royaume-Uni réintégrer l'UE, M. Burnham a déclaré qu'il aimerait que cela se produise de son vivant, mais qu'il "ne propose pas d'y revenir au cours de cette législature".
"Nous sommes très loin de cela à l'heure actuelle", a-t-il ajouté.
M. Burnham a précisé que la "décennie d'expérience" depuis le Brexit ne s'est pas "déroulée comme les gens l'avaient annoncé à l'époque".
Le Brexit a affaibli l'économie britannique et le contrôle de l'immigration, a-t-il indiqué.
L'année 2026 marque le dixième anniversaire du référendum sur le Brexit de juin 2016, lorsque quelque 52% des électeurs s'étaient prononcés en faveur de la sortie de l'UE. Le Royaume-Uni a officiellement quitté le bloc en 2020.
Le Parti travailliste britannique a remporté la majorité des sièges à la Chambre des communes lors des élections générales de 2024. Sauf convocation d'élections générales anticipées, la législature actuelle devrait durer cinq ans.
Xinhua/VNA/CVN