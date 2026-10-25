Les Bulgares votent pour élire leur président

Les Bulgares ont commencé à voter dimanche 25 octobre pour élire leur président, dans un scrutin marqué par les inquiétudes sécuritaires, après une série d'attaques de drones contre des navires marchands en mer Noire, près de leurs côtes.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La présidente sortante, Iliana Iotova, favorable au dialogue avec Moscou et opposée à l'aide militaire à l'Ukraine, fait figure de favorite de ce scrutin.

Selon quatre sondages publiés depuis mercredi, la dirigeante, qui a fêté ses 62 ans samedi, recueille de 41,1% à 47,3% des intentions de vote, contre 27,8% à 30,6% pour Andrey Gyurov, 50 ans, ancien Premier ministre par intérim.

Le chef du parti d'extrême droite pro-russe Vazrazhdane (Renaissance), Kostadin Kostadinov, arrive troisième, avec 10,2% à 12,8%.

En cas de victoire, Mme Iotova deviendrait la première femme élue au suffrage universel à la présidence de ce pays balkanique de 6,4 millions d'habitants.

Elle conforterait surtout le Premier ministre, Roumen Radev, auquel elle avait succédé en janvier après sa démission pour se lancer dans la bataille des législatives et qui lui aussi prône le dialogue avec Moscou.

Ancienne journaliste et figure du Parti socialiste, elle a siégé au Parlement européen avant d'être élue vice-présidente aux côtés de M. Radev en 2016 et 2021.

Jouant sur la corde patriotique, elle a lancé sa campagne devant l'église d'Or de Veliki Preslav, ancienne capitale du Premier Empire bulgare.

Elle a également multiplié les appels à l'unité nationale et à la lutte contre la pauvreté, et fait de la fin de la crise en Ukraine un thème central, promettant d'être une "présidente de la paix".

Sans remettre en cause l'appartenance de la Bulgarie à l'UE et à l'Otan, la dirigeante critique la poursuite de l'aide militaire à l'Ukraine et plaide pour des négociations entre Moscou et Kiev.

"Nous n'avons pas besoin d'une Coalition des volontaires pour l'Ukraine, mais d'une Coalition pour la paix en Ukraine", a-t-elle déclaré lors d'un meeting.

Pour Irina Ilieva, une électrice de 85 ans, la guerre est la principale préoccupation.

"Quelle que soit la personne élue (...) elle devra tout mettre en œuvre pour que les problèmes soient résolus pacifiquement", a déclaré cette enseignante à la retraite lors d'un rassemblement d'Iliana Iotova à Dimitrovgrad (Sud).

Les 6 et 13 octobre, quatre navires marchands ont été frappés par des drones au large de la Bulgarie, faisant 21 disparus. Roumen Radev a convoqué l'ambassadrice russe, jugeant ces attaques favorables aux intérêts de Moscou, tout en se refusant à désigner formellement un coupable faute de preuves tangibles selon lui.

Il a sollicité l'aide de ses alliés de l'OTAN, notamment pour renforcer la surveillance aérienne. Un avion de patrouille américain P-8 Poseidon est intervenu.

AFP/VNA/CVN