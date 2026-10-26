Serbie : ouverture des bureaux de vote pour des élections législatives anticipées

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes dimanche 25 octobre à 07h00 heure locale (06h00 GMT), dans toute la Serbie, à l'occasion d'élections législatives anticipées visant à élire les 250 députés de l'Assemblée nationale.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Selon la commission électorale du pays, environ 6,45 millions d'électeurs inscrits sont appelés à voter dans près de 8.400 bureaux de vote, dont plus de 90 à l'étranger. La fermeture des bureaux de vote en Serbie est prévue à 20h00 heure locale (19h00 GMT).

Dix-huit listes électorales, regroupant 2.418 candidats, sont en lice pour les sièges parlementaires.

Parmi les listes en lice figurent "Aleksandar Vucic -- Serbie unie", menée par le Parti progressiste serbe, "Liste étudiante -- Les étudiants gagnent", soutenue par des groupes d'étudiants, et "Ivica Dacic -- Facteur de stabilité !", formée par le Parti socialiste de Serbie et ses alliés.

Selon la commission électorale, plus de 16.000 observateurs nationaux et étrangers surveillent le scrutin.

Photo : AFP/VNA/CVN

La Serbie élit son Parlement selon le système de la représentation proportionnelle dans une circonscription unique couvrant l'ensemble du territoire national ; les électeurs choisissent des listes électorales plutôt que des candidats individuels

Pour pouvoir prétendre à l'attribution de sièges, les listes électorales doivent généralement obtenir un nombre de voix équivalent à au moins 3% du nombre d'électeurs ayant voté. Au moins 126 sièges sont nécessaires pour obtenir la majorité parlementaire.

En vertu de la loi électorale serbe, les résultats des élections doivent être publiés dans les 96 heures.

L'Assemblée nationale nouvellement élue doit tenir sa première séance dans les 30 jours. Si elle ne parvient pas à former un gouvernement dans les 90 jours, l'Assemblée doit être dissoute et de nouvelles élections législatives doivent être organisées.

Xinhua/VNA/CVN