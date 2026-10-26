Malaisie : le Premier ministre Anwar Ibrahim mise sur les PME pour stimuler la croissance

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a récemment affirmé que la force économique de son pays devait reposer sur des dizaines de milliers de petites et moyennes entreprises (PME), plutôt que sur une poignée de grands groupes.

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Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a récemment affirmé que la force économique de son pays devait reposer sur des dizaines de milliers de petites et moyennes entreprises (PME), plutôt que sur une poignée de grands groupes.

Il a appelé à donner aux PME les moyens d’innover, de renforcer leurs capacités industrielles et de se développer à l’international afin de stimuler la croissance.

Le dirigeant malaisien a toutefois constaté d’importantes disparités dans les capacités et la contribution des PME à l’économie. Pour y remédier, le budget 2027 accordera une attention particulière à leur renforcement, grâce à des aides financières et à des mesures incitatives ciblées, élaborées à partir des propositions et des retours des représentants du secteur.

Le Premier ministre a également mis en garde contre la montée des inégalités. Il a souligné que le développement industriel devait créer davantage d’opportunités économiques pour la population, réduire les écarts croissants entre riches et pauvres et éviter de laisser les populations rurales défavorisées à l’écart.

VNA/CVN