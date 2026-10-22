France : le climat des affaires repart légèrement à la hausse en octobre

Le climat des affaires est reparti légèrement à la hausse au mois d'octobre, annonce jeudi 22 octobre l'Insee, l'indicateur synthétique le mesurant gagnant un point à 97, mais l'indicateur du climat de l'emploi perd trois points.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'indicateur synthétique du climat des affaires, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs marchands, se rapproche ainsi de sa moyenne de longue période (100).

L'amélioration est principalement portée par l'industrie, où l'indicateur progresse de quatre points à 105, au-dessus de la moyenne de long terme, et particulièrement dû à de bonnes opinions sur les carnets de commandes, notamment étrangers.

Dans les services, le climat des affaires gagne un point à 99 et se rapproche lui aussi de sa moyenne historique.

À l'inverse, la situation continue de se dégrader dans le commerce de détail, où l'indicateur recule de trois points à 93. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, ce repli s'explique principalement par une forte détérioration des perspectives générales d'activité exprimées par les entreprises du secteur.

Le secteur du bâtiment affiche également un léger recul, perdant un point à 95. Les opinions de ces entrepreneurs sur leur activité récente sont en nette baisse, mais celles sur leurs perspectives d'activité s'améliorent de nouveau.

Parallèlement, le climat de l'emploi poursuit son affaiblissement. L'indicateur recule de trois points à 95. Cette baisse provient essentiellement de plus mauvaises opinions sur les effectifs prévus dans les services hors intérim.

Les réponses ayant servi à l'élaboration de ces indicateurs ont été recueillies entre le 25 septembre et le 19 octobre 2026, précise l'Insee, qui souligne que "l'essentiel des entreprises répondent au cours des deux premières semaines de collecte".

AFP/VNA/CVN