La croissance vietnamienne reste stable malgré les difficultés commerciales

Malgré un environnement commercial mondial de plus en plus incertain, le Vietnam devrait maintenir une trajectoire de croissance économique stable en 2025 et au-delà, selon les Perspectives économiques régionales ASEAN+3 (AREO) 2025, publiées par le Bureau de recherche macroéconomique ASEAN+3 (AMRO).

"Le Vietnam continue de faire preuve d’une résilience remarquable, sa forte demande intérieure étant le principal moteur de la croissance malgré des défis extérieurs croissants", a souligné Allen Ng, directeur du groupe et économiste principal d’AMRO Lors d’un séminaire organisé conjointement lundi 28 avril à Hanoï avec l’Université du commerce extérieur (FTU)

Il a souligné que la vigueur de la consommation et des investissements contribuerait à soutenir la croissance du Vietnam, malgré un environnement extérieur de plus en plus instable en raison des mesures tarifaires américaines radicales et de la montée des incertitudes géopolitiques.

Le rapport AREO 2025 indique que le Vietnam, à l’instar de plusieurs économies de l’ASEAN, bénéficie d’une structure commerciale plus diversifiée que par le passé. Bien que les exportations vers les États-Unis restent importantes, le Vietnam s’oriente de plus en plus vers le commerce intrarégional, notamment avec la Chine et d’autres pays de l’ASEAN. Cette évolution structurelle est considérée comme un facteur clé qui contribuera à protéger l’économie contre les chocs protectionnistes émanant des États-Unis.

Cependant, le Vietnam n’est pas à l’abri des vents contraires qui secouent la région. Le rapport avertit que les nouveaux droits de douane américains, annoncés début avril, pourraient avoir un impact disproportionné sur les économies de l’ASEAN+3, le Vietnam et le Cambodge étant parmi les plus touchés. Selon les estimations d’AMRO, les droits de douane effectifs du Vietnam pourraient affecter environ 4% de son PIB, soit un niveau supérieur à la moyenne régionale.

"Si le Vietnam a réussi à réduire sa dépendance au marché américain, l’escalade des tensions commerciales pourrait encore peser sur la production industrielle et les exportations", a déclaré Allen Ng. Il a néanmoins souligné que les solides fondamentaux du Vietnam, notamment un marché du travail résilient et une croissance soutenue du crédit, constitueraient un solide amortisseur.

Abordant la question budgétaire, Eung Hyun Hong, du Groupe de surveillance budgétaire d’AMRO, a présenté le Rapport sur la politique budgétaire ASEAN+3 (AFPR) 2025, qui mettait en évidence les défis et les opportunités budgétaires auxquels le Vietnam est confronté.

"La marge de manœuvre budgétaire du Vietnam s’est considérablement réduite après la pandémie, principalement en raison de la hausse de la dette publique et de l’importance des besoins de financement bruts", a souligné Eung Hyun Hong. Malgré l’amélioration des soldes budgétaires ces dernières années, la situation budgétaire du Vietnam reste plus fragile qu’avant la pandémie.

Le rapport AFPR 2025 souligne que le ratio d’endettement public brut du Vietnam a considérablement augmenté pendant la pandémie et reste élevé. Ce phénomène, conjugué à des besoins de financement importants, limite la marge de manœuvre budgétaire, soulignant la nécessité d’une gestion budgétaire prudente.

Eung Hyun Hong a recommandé que "les efforts d’assainissement budgétaire doivent se poursuivre, avec un calibrage minutieux des mesures de recettes et de dépenses afin de reconstituer les marges de manœuvre et de préserver la viabilité de la dette".

Cependant, le resserrement budgétaire doit être mis en balance avec la nécessité de soutenir la croissance. Compte tenu de la résilience de la demande intérieure et de la transformation structurelle en cours, le Vietnam est bien placé pour poursuivre un ajustement budgétaire progressif tout en maintenant un soutien ciblé aux secteurs vulnérables, notamment dans un contexte d’incertitude mondiale accrue.

D’un point de vue structurel, les perspectives de croissance à moyen terme du Vietnam restent positives, mais dépendent de la poursuite des améliorations de la productivité et des réformes structurelles. Byunghoon Nam, qui a animé les débats sur la première Revue des finances publiques (CFR) du Vietnam, a déclaré : "La baisse du ratio impôts/PIB constitue une préoccupation majeure, révélant des faiblesses dans l’administration fiscale et la nécessité de réformes pour améliorer la mobilisation des recettes".

D’après les conclusions de la CFR, le système de décentralisation budgétaire du Vietnam, tout en permettant une plus grande autonomie des collectivités locales, pose également des défis en termes de discipline budgétaire et de coordination entre les autorités centrales et locales. La résolution de ces problèmes budgétaires structurels sera essentielle pour garantir la viabilité des finances publiques dans les années à venir.

En comparaison, au sein de la région ASEAN+3, le Vietnam figure parmi les économies affichant les meilleures perspectives de croissance, l’AMRO prévoyant une croissance du PIB d’environ 6% en 2025 selon les scénarios de référence.

Ce chiffre est supérieur à la moyenne ASEAN+3 prévue de 4,2%. Néanmoins, le Vietnam partage des vulnérabilités similaires à celles de ses pairs régionaux, notamment son exposition aux chocs externes, ses transitions démographiques et l’impératif d’adaptation aux évolutions technologiques mondiales.

Dans un contexte plus large, l’AMRO a exhorté les décideurs politiques de l’ASEAN+3 à maintenir des positions politiques flexibles et proactives face à la montée du protectionnisme et à la fragmentation géoéconomique. Le Vietnam, fort de son économie dynamique et de sa position stratégique, devrait continuer à jouer un rôle important de moteur de croissance dans la région.

