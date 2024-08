Près de 150 golfeurs participent au championnat de golf BRG Open à Dà Nang

Le championnat de golf BRG Open Danang 2024 a officiellement débuté le 29 août au Legend Danang Golf Resort, réunissant 144 golfeurs du Vietnam et du monde entier pour concourir pour un prix total de 100.000 USD.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Trong Thao, directeur adjoint du Département de la culture et des sports de Dà Nang et chef adjoint du comité d'organisation du tournoi, a noté que c'était la troisième année consécutive que la ville côtière centrale accueillait le tournoi. La ville vise à faire du tourisme de golf une attraction de premier plan, en répondant à la demande croissante de vacances de golf et en consolidant sa position de destination de choix pour ce sport en Asie.

Le tournoi, qui se déroulera sur le parcours Nicklaus du complexe, fera partie de l'Asian Development Tour (ADT) dans le cadre du système Asian Tour. Il se déroulera selon un format de stroke play sur trois tours de 18 trous chacun. Après 36 trous, une ligne de coupe sera appliquée et seuls les 50 meilleurs joueurs et ex-aequo avanceront. Le vainqueur sera celui qui aura le score brut le plus bas à la fin du tournoi.

Parmi les 144 concurrents de cette année, le Vietnam compte 20 golfeurs, dont huit professionnels. Le tournoi accueille également des golfeurs internationaux de renom qui ont remporté des succès significatifs lors d'événements de golf mondiaux et régionaux, tels que Rahil Gangjee (Inde), Khalin Joshi (Inde), Ahmad Baig (Pakistan), Natipong Srithong (Thaïlande), Kosuke Hamamoto (Thaïlande) et Runchanapong Youprayong (Thaïlande).

Avec ses nombreux parcours de golf de classe mondiale et la croissance rapide du tourisme de golf sur les principaux marchés internationaux, Dà Nang a défini le tourisme de golf comme un segment crucial de sa stratégie de marché. Au cours des sept premiers mois de 2024, les trois terrains de golf de la ville ont enregistré un total de 98.703 parties, soit une augmentation de plus de 4.700 parties par rapport à la même période l'année dernière. Le Legend Danang Golf Resort a ouvert la voie avec plus de 66.320 parties.

