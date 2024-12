Le golf, un pilier de la stratégie touristique de Hai Phong

Photo : CTV/CVN

Fort de son potentiel touristique, Hai Phong a capitalisé sur l’opportunité de promouvoir le golf comme un produit phare, attirant ainsi un nombre croissant de visiteurs haut de gamme désireux de découvrir la ville. Elle dispose de toutes les conditions favorables, tant sur le plan topographique que climatique, pour offrir des paysages diversifiés et créer un environnement idéal pour le golf et le tourisme tout au long de l’année.

Hai Phong bénéficie également de nombreuses liaisons aériennes domestiques et internationales, notamment vers les marchés de golf en forte croissance tels que la Chine, la République de Corée et le Japon. L’amélioration continue de l’aéroport international de Cat Bà facilite l’accès aux golfeurs venus de tout le pays et du monde, renforçant ainsi la position de Hai Phong comme une destination de choix pour le golf de luxe international ces dernières années.

Actuellement, Hai Phong abrite quatre terrains de golf aux standards internationaux : le Sono Belle Hai Phong (27 trous), le BRG Ruby Tree Golf Resort (18 trous), le Vinpearl Golf Hai Phong (36 trous) et le Dragon Golf Links (27 trous).

Photo : CTV/CVN

La ville a également organisé avec succès trois éditions consécutives du Championnat national de golf, rassemblant certains des meilleurs golfeurs du pays, confirmant ainsi son potentiel pour devenir une destination prisée des golfeurs internationaux.

Le tourisme constitue l’un des trois piliers du développement de Hai Phong pour la période 2020-2025. La ville diversifie son offre touristique en mettant l’accent sur plusieurs produits, tels que le tourisme de croisière, le tourisme sportif, ainsi que le tourisme agricole et gastronomique. Parmi ces initiatives, le tourisme golfique est devenu un atout majeur. Grâce aux tournois organisés, Hai Phong a su gagner la confiance de nombreux golfeurs.

Destination attrayante

Ces dernières années, la ville a accueilli en moyenne 1.000 golfeurs par jour, avec un pic de fréquentation atteignant parfois 1.500 visiteurs le week-end. Le tourisme golfique est en train de devenir un atout précieux pour l’arrondissement de Dô Son, où les deux terrains aux standards internationaux attirent de nombreux joueurs, notamment en fin de semaine.

Photo : CTV/CVN

La ville de Hai Phong met en œuvre une stratégie de développement du tourisme golfique, en poursuivant la construction de plusieurs parcours aux normes interna-tionales, tels que le golf Sakura dans le district d’An Lao et le golf Xuân Dam sur l’île de Cat Bà, dans le district de Cat Hai.

De plus, le développement de services touristiques complémentaires offrira aux golfeurs des expériences enrichissantes, contribuant ainsi à prolonger leur séjour et à augmenter leurs dépenses, générant des retombées économiques positives pour la ville.

Linh Trân/CVN