Randonnée pédestre au Parc national de Cát Bà

Le Parc national de Cát Bà, dans la ville de Hai Phong (Nord), est une destination touristique renommée, offrant des sentiers de randonnée magnifiques. Cet endroit abrite le plus grand écosystème naturel du Nord, ainsi qu’un paysage sauvage et majestueux.

Photo : CTV/CVN

Situé dans le district de Cát Hai, à environ 45 km à l’est de la ville de Hai Phong et 30 km au sud-ouest de la province de Quang Ninh, le Parc national de Cát Bà est une halte incontournable lors de tout voyage vers le Nord.

Il s’agit d’une forêt à usage spécifique et du cœur de la Réserve mondiale de biosphère de Cát Bà, couvrant une superficie de plus de 17.362 ha, dont 10.912 de forêts et 6.450 de zones marines.

Les visiteurs peuvent profiter de randonnées à travers les vastes forêts verdoyantes pour admirer pleinement sa beauté naturelle. Le comité de gestion du parc a développé plusieurs itinéraires en réponse à une demande croissante.

Parmi les itinéraires populaires, on trouve les lignes Ao Êch menant au village de pêcheurs de Viêt Hai, Kim Giao - Mé Côn jusqu’au site Tùng Di, et Mây Bâu vers la grotte Quân Y. La durée des treks varie entre quatre et huit heures selon l’itinéraire, offrant des vues panoramiques à couper le souffle.

Pour ceux qui disposent de moins de temps, des parcours plus courts de deux à trois heures sont disponibles, comme celui de la forêt Kim Giao au pic Ngu Lâm ou le chemin de Trung Trang à la grotte d’Uy Ban. Ces itinéraires combinent la marche avec la moto, le vélo ou la voiture pour admirer les paysages environnants.

L’écosystème de Cát Bà est remarquable par ses montagnes calcaires, présentes en abondance à travers la forêt. La diversité géologique crée un paysage d’une beauté spectaculaire.

Cát Bà est célèbre pour sa végétation luxuriante et son climat favorable, et les visiteurs peuvent y découvrir des forêts, de petites mangroves et des montagnes calcaires.

Havre de biodiversité

Ce parc attire également les touristes par son écosystème diversifié et riche en faune et flore. On y recense 1.595 espèces de plantes, dont de nombreuses rares et précieuses répertoriées dans le Livre rouge. La zone de mangrove abrite plus de 400 espèces d’éphémères et 100 d’algues.

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

Outre sa végétation exceptionnelle, on y dénombre 209 espèces d’oiseaux, 63 de mammifères, 32 de grenouilles, 58 de reptiles et 196 de poissons marins.

Ce lieu attire plus particulièrement des millions de touristes chaque année grâce à la présence des langurs de Cát Bà (Trachypithecus poliocephalus policephalus), une espèce endémique de primates extrêmement rare et menacée de disparition, avec seulement une soixantaine d’individus restants dans le monde.

Dans le cadre du Programme sur l’homme et la biosphère (MAB), en raison de ses valeurs uniques et endémiques, l’UNESCO a officiellement reconnu le Parc national de Cát Bà et l’archipel de Cát Bà comme Réserve mondiale de biosphère le 2 décembre 2004. À cette époque, c’était la 3e réserve de biosphère reconnue du Vietnam.

La période idéale pour découvrir la beauté naturelle du parc va d’avril à octobre, lorsque le temps est sec et propice aux randonnées.

Pour profiter au mieux d’un trek, les randonneurs doivent se munir d’équipements complets : vêtements confortables, chaussures de marche, boissons et provisions.

Avant de partir en randonnée, il est essentiel que les visiteurs lisent attentivement les instructions et les règles du comité de gestion du parc afin de protéger l’environnement et de garantir leur propre sécurité.

Nguyên Thành/CVN