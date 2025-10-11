Le décaissement des investissements publics sur un bon rythme

Le Vietnam a enregistré des résultats encourageants en termes de décaissement des investissements publics au cours des neuf premiers mois de 2025. Au 4e trimestre, des mesures drastiques sont mises en œuvre pour atteindre l’objectif annuel fixé.

De janvier à septembre 2025, les capitaux de décaissement des investissements publics ont atteint 440.400 milliards de dôngs. Ce montant a dépassé largement les niveaux des années précédentes. Pour atteindre l’objectif annuel, au 4e trimestre, les ministères, secteurs et collectivités locales sont appelés à appliquer plus vigoureusement les mesures déjà mises en place, à réviser l’allocation des fonds restants et à accélérer la finalisation du cadre juridique, a souligné le vice-ministre des Finances, Trân Quôc Phuong. Il a également insisté sur l’importance d’identifier rapidement les obstacles rencontrés dans l’exécution des projets afin de maintenir le rythme.

Selon le rapport du ministère des Finances, fin septembre 2025, le taux de décaissement atteignait 50% du plan annuel, contre 47,29% à la même période de 2024. Le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a félicité huit ministères et organismes ainsi que 22 localités pour leurs résultats supérieurs à la moyenne nationale. En revanche, 18 ministères et 29 localités n’avaient pas encore alloué en détail l’ensemble de leurs crédits, et 29 ministères avec 12 provinces affichaient un décaissement inférieur à la moyenne.

En termes de décaissement des investissements publics, les collectivités locales apparaissent en première ligne. Au cours des huit premiers mois de l’année, leur taux de décaissement atteint 58,3%, reflétant un engagement soutenu. Thanh Hoa se distingue particulièrement avec 47,8% réalisés à fin août, la province dépasse la moyenne nationale. Plusieurs organes ont même atteint leur cible annuelle en seulement huit mois.

Soutenir la croissance

Le ministère de la Construction accélère le lancement de 18 projets d’envergure, dont des autoroutes, voies ferrées et ponts stratégiques. Huit d’entre eux devraient démarrer au dernier trimestre, créant, selon son vice-ministre Lê Anh Tuân, un “effet de levier” destiné à catalyser les financements privés autour de ces investissements publics. Le décaissement intégral des crédits est devenu une priorité politique. Circulaires et résolutions gouvernementales rappellent aux ministères et aux collectivités locales la nécessité de traiter cette mission comme centrale.

Le Vietnam place l’investissement public au cœur de sa stratégie économique pour maintenir une trajectoire de croissance rapide. Alors que le pays dresse le bilan des huit premiers mois, la dynamique de décaissement des fonds publics s’accélère, offrant un signal positif à l’heure où les autorités fixent un objectif de croissance du PIB de 8,3 à 8,5% pour l’ensemble de l’année 2025. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exigé le décaissement intégral des investissements publics prévus pour 2025, tout en garantissant l’efficacité et la qualité des projets et en prévenant la corruption, les malversations et le gaspillage.

Il a signé le 21 septembre la dépêche officielle N°169 fixant les tâches et solutions clés pour accélérer le décaissement des capitaux d’investissement public en 2025. Ce texte est adressé aux ministres, aux chefs des organes de rang ministériel et des agences gouvernementales, ainsi qu’aux présidents des comités populaires des villes et provinces du ressort central. Il souligne que les causes principales des retards s’expliquent par une discipline administrative insuffisante, un manque de détermination politique, une crainte des responsabilités, un rôle limité des dirigeants, lenteur dans l’application des directives gouvernementales ou encore retard dans l’indemnisation et la libération des terrains. S’y ajoutent des difficultés liées à l’approvisionnement en matériaux et aux capacités restreintes de certains maîtres d’ouvrage et entreprises.

Quatre leçons ont été tirées: appliquer strictement les directives du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement ; renforcer la direction, la décentralisation et la délégation de compétences, individualiser les responsabilités, assurer le contrôle et le suivi, et résoudre rapidement les difficultés, obstacles ; valoriser le rôle des dirigeants ; et agir avec détermination et créativité dans l’intérêt général.

Afin d’atteindre l’objectif de décaissement intégral du plan 2025, le Premier ministre demande aux ministères et localités de considérer l’investissement public comme une tâche politique prioritaire et d’évaluer la performance des responsables selon le principe des six “clartés”: clarté concernant la personne responsable, la tâche, le délai, l’autorité, la responsabilité et le résultat attendu. Il faut établir des calendriers précis par projet et par période, avec un suivi rigoureux et des mesures énergiques pour résoudre rapidement les blocages; réaffecter les capitaux des projets en retard vers ceux qui avancent bien ; accélérer la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux et stabiliser les ressources humaines compétentes.

Base de données

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de promouvoir le rôle et la responsabilité des dirigeants pour accélérer le décaissement des investissements publics, avec pour objectif d’atteindre 100% du plan annuel. Il s’est exprimé ainsi lors de la conférence nationale en ligne sur la stimulation des investissements publics, considéré comme un moteur clé de la croissance économique en 2025. Le chef du gouvernement a exigé la mise en place d’une base de données permettant de mesurer et de contrôler l’efficacité du décaissement.

Le Premier ministre a rappelé que les autorités locales doivent gérer de manière autonome les projets relevant des Programmes nationaux ciblés et les projets de transports selon le principe “les localités décident, les localités exécutent, les localités sont responsables”. Il a soutenu le recours aux partenariats public-privé pour l’expansion des projets d’autoroutes. Il a également fixé l’objectif, d’ici fin 2025, d’achever 3.000 km d’autoroutes, 1.000 km de routes côtières et de lancer la construction de la ligne ferroviaire Hanoï - Lào Cai - Hai Phong.

