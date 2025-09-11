Diversifier les marchés, consolider la position du riz vietnamien

Face aux nouvelles évolutions du marché international, le secteur rizicole vietnamien dispose de bases solides pour maintenir ses objectifs d’exportation et affirmer sa position sur la carte alimentaire mondiale.

>> Les exportations de riz du Vietnam devraient dépasser les 8,2 millions de tonnes

>> Le Vietnam exporte près de 5,9 millions de tonnes de riz de janvier à mi-août

>> Des mesures pour développer la production et l’exportation de riz

Photo: NDEL/CVN

C’est ce qu’a souligné par Nguyên Anh Son, directeur du Département de l’import-export relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, en marge de la conférence sur la promotion des exportations de riz pour les quatre derniers mois de 2025 et les années à venir, tenue le 10 septembre à Hanoï.

S’adapter avec proactivité

La décision des Philippines - premier marché du riz vietnamien, représentant plus de 40% du volume total - de suspendre temporairement leurs importations constitue une évolution notable, mais sans surprise. Selon Nguyên Anh Son, ce pays connaît chaque année des cycles d’arrêt des importations. La différence tient au fait qu’en 2024, à la suite de l’interdiction d’exportation de riz par l’Inde, les Philippines avaient importé au-delà de leurs prévisions, ce qui les conduit cette année à rééquilibrer leur offre et leur demande intérieures.

Avec un objectif fixé à 8 millions de tonnes de riz exportées en 2025, le Vietnam en a déjà expédié 6,3 millions au cours des huit premiers mois, confirmant que le plan reste sur la bonne trajectoire. D’ici 60 jours, les Philippines réexamineront la situation et décideront d’une éventuelle réouverture, laissant au Vietnam le temps nécessaire pour ajuster le rythme des livraisons. Le responsable recommande ainsi aux entreprises de rester calmes et proactives, de sécuriser le calendrier des livraisons et d’explorer activement de nouveaux débouchés.

Des opportunités au cœur des défis

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, chaque défi recèle une opportunité. Si la suspension par un marché majeur peut provoquer des inquiétudes, elle constitue également un levier pour accélérer la diversification. Outre les Philippines, le Vietnam étend fortement sa présence sur de nouveaux marchés dynamiques comme le Moyen-Orient, l’Asie de l’Ouest, l’Afrique et l’Union européenne. Ces zones ne représentent pas seulement des débouchés prometteurs, mais aussi un espace stratégique réduisant la dépendance à un seul partenaire. Plusieurs entreprises vietnamiennes y ont pris pied en amont, ce qui leur permet de réorienter rapidement leurs flux en cas de ralentissement ailleurs.

Afin d’accompagner les exportateurs, le ministère veille à ce que le réseau des missions commerciales vietnamiennes à l’étranger fournisse des informations actualisées, facilite les connexions et élargisse les circuits de distribution. Parallèlement, il coordonne étroitement avec les autres ministères pour garantir les livraisons et préserver la réputation du riz vietnamien. Surtout, le télégramme officiel n°160/CĐ-TTg du Premier ministre demande à l’ensemble du système, du niveau central au local, de réagir avec rapidité et efficacité face aux fluctuations, créant ainsi un socle de confiance pour les entreprises, appelées à transformer les difficultés en opportunités de renforcement.

Une stratégie de long terme pour un développement durable

Pour Nguyên Anh Son, un essor durable du secteur rizicole requiert une stratégie globale combinant expansion des marchés, perfectionnement institutionnel et amélioration de la gouvernance. Trois orientations majeures sont définies : exploiter au maximum les marchés traditionnels tels que la Chine, le Japon et l’UE ; intensifier la conquête des marchés émergents au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud ; et perfectionner le cadre juridique ainsi que les politiques en faveur des entreprises. La signature récente d’un contrat d’exportation de 100.000 tonnes de riz vers le Sénégal illustre clairement ce cap, ouvrant de nouvelles perspectives pour une pénétration plus profonde du riz vietnamien en Afrique.

Photo: VNA/CVN

Le ministère élabore également des amendements aux décrets n°107/2018/ND-CP et n°01/2025/ND-CP relatifs au commerce d’exportation du riz, afin de les rendre plus transparents et adaptés à la réalité. Ces ajustements visent à lever les obstacles administratifs et à encourager les acteurs privés, notamment les petites et moyennes entreprises, à s’intégrer davantage dans la chaîne de valeur mondiale, conformément à la Résolution 68 du Parti sur le rôle moteur de l’économie privée.

En parallèle, une attention particulière est portée au contrôle a posteriori et à la régulation du marché pour instaurer un environnement équitable, transparent et compétitif, tout en protégeant les opérateurs respectueux des règles. L’objectif est non seulement de stimuler les exportations, mais aussi de garantir la sécurité alimentaire nationale, de maintenir la stabilité sociale et d’affirmer la contribution active du Vietnam à la sécurité alimentaire mondiale dans un contexte de changement climatique et de perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Convaincu de la solidité de ces trois orientations, Nguyên Anh Son estime qu’avec l’appui de l’État, le dynamisme des entreprises et l’adhésion des agriculteurs, le secteur rizicole vietnamien atteindra non seulement les objectifs d’exportation pour 2025, mais établira aussi une base durable pour hisser la marque "riz vietnamien" à un niveau supérieur sur la scène internationale.

VNA/CVN