Le commerce électronique transfrontalier, tremplin des exportations vietnamiennes

Dans un contexte où le commerce mondial connaît de fortes fluctuations, le fait de dépendre de quelques marchés traditionnels comporte de nombreux risques pour les exportations vietnamiennes. La diversification des débouchés devient donc une nécessité.

C’est dans cette dynamique que le commerce électronique transfrontalier s’impose comme une véritable "autoroute numérique", permettant aux produits vietnamiens de conquérir simultanément plusieurs régions du monde - de l’Asie à l’Europe, en passant par l’Amérique et l’Afrique - tout en surmontant les contraintes de distance et de coûts.

Selon Lai Viêt Anh, directrice adjointe du Département du commerce électronique et de l’économie numérique (ministère de l’Industrie et du Commerce), le commerce électronique n’est pas seulement un moteur de croissance mais constitue aussi une base solide pour l’essor de l’économie numérique nationale. La présence croissante des produits vietnamiens sur les plateformes internationales ouvre de vastes perspectives pour diversifier les marchés, renforcer la résilience face aux turbulences mondiales et accroître la valeur de la marque Vietnam.

Un levier essentiel

Les technologies numériques apparaissent comme un levier essentiel. L’application de l’intelligence artificielle (IA), du Big Data et de l’Internet des objets (IoT) permet aux entreprises d’optimiser leurs opérations, de réduire leurs coûts, d’analyser avec précision les tendances du marché et de bâtir des stratégies d’accès plus intelligentes, contribuant ainsi à améliorer la qualité des produits et à répondre aux exigences strictes des consommateurs internationaux.

Pour M. Nick Chai, président de l’ACBC Malaisie, le Vietnam dispose de nombreux atouts pour devenir un centre régional du commerce électronique transfrontalier : position géographique stratégique, offre de biens diversifiée, population jeune et dynamique, ainsi qu’un fort soutien gouvernemental. Ces facteurs, selon lui, constituent un tremplin pour renforcer la compétitivité des entreprises vietnamiennes à l’échelle internationale.

Les analystes soulignent que le Vietnam se trouve à un tournant favorable pour accélérer ses exportations grâce au modèle multicanal. L’expérience chinoise est révélatrice : en 2024, le commerce électronique transfrontalier de ce pays a atteint 2.710 milliards de yuans, grâce au développement de la logistique, des entrepôts sous douane et des plateformes technologiques modernes. Un modèle dont les entreprises vietnamiennes peuvent s’inspirer.

L’ASEAN est également considérée comme une "frontière numérique" prometteuse. Quatrième marché d’exportation du Vietnam, avec un chiffre d’affaires de 32 milliards de dollars en 2023, la région devrait atteindre 330 milliards de dollars de volume de commerce électronique d’ici 2025. Dynamique, à fort pouvoir d’achat, elle constitue déjà une destination de confiance pour les produits vietnamiens, notamment à Singapour, en Thaïlande et en Malaisie.

Dans les faits, de nombreuses PME vietnamiennes tirent parti de plateformes telles que Shopee International Platform (SIP), Amazon ou TikTok Shop pour "vendre au monde entier depuis chez soi". Rien qu’avec SIP, plus de 350 000 entreprises ont déjà franchi le pas de l’exportation en ligne, bénéficiant d’un écosystème intégré couvrant logistique, paiement et service après-vente.

Un grand marché d’Asie du Sud-Est

En 2024, le marché vietnamien du commerce électronique a dépassé les 25 milliards de dollars, enregistrant une croissance de 20% par rapport à 2023 et représentant environ 10% du chiffre d’affaires total de la distribution et des services de consommation. Le pays conserve ainsi sa place dans le trio de tête des plus grands marchés d’Asie du Sud-Est.

À l’avenir, le ministère de l’Industrie et du Commerce entend faire du commerce électronique transfrontalier l’un des piliers stratégiques de la période 2026-2030. Objectif : bâtir un écosystème durable d’exportations numériques, accroître la compétitivité internationale des entreprises et hisser les produits vietnamiens sur la carte mondiale du commerce. Le ministère poursuivra l’amélioration du cadre juridique, le renforcement des capacités des entreprises et la connexion avec les grandes plateformes mondiales, tout en coordonnant avec les missions commerciales vietnamiennes à l’étranger pour promouvoir activement les produits nationaux.

À l’ère d’une mondialisation étroitement liée à la numérisation, le commerce électronique transfrontalier s’affirme ainsi comme un moteur stratégique. Pour le Vietnam, il s’agit d’un "moment d’or" afin de franchir un cap décisif et d’affirmer une nouvelle stature sur la scène économique internationale.

