Vietnam et Singapour élargissent leur coopération économique

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, s’est entretenu le 10 octobre à Hanoï avec Tan See Leng, ministre chargé de l’Énergie ainsi que des Sciences et Technologies au sein du ministère du Commerce et de l’Industrie (MTI) de Singapour, en marge de la 19 e Réunion ministérielle sur la connectivité (CMM) entre les deux pays.

Les deux ministres ont convenu de poursuivre une coordination étroite dans les domaines de coopération prioritaires, en particulier dans l’énergie, l’industrie, le commerce et les sciences et technologies.

Les discussions ont porté principalement sur le projet d’exportation d’énergies renouvelables du Vietnam vers Singapour, incluant les options de transmission directe et de connexion indirecte via un pays tiers. Le ministre Nguyên Hông Diên a souligné l’importance stratégique de ce projet, non seulement pour les relations bilatérales, mais aussi pour le processus de formation du réseau électrique de l’ASEAN. Les deux parties ont convenu de collaborer étroitement au niveau technique afin d’étudier les cadres juridique, financier et technique du projet, et d’examiner la mise en place prochaine d’accords spécifiques sur la connectivité électrique entre le Vietnam, la Malaisie et Singapour.

Renforcer la coopération bilatérale

Les ministres ont convenu de promouvoir la coopération dans les domaines de l'industrie électronique, des semi-conducteurs, de l'énergie intelligente, du GNL, ainsi que de partager leurs expériences en matière de commerce électronique, de développement des PME, d'économie numérique et d'innovation.

Le Vietnam a proposé à Singapour de soutenir le développement d'une zone industrielle Halal au Vietnam et de faciliter l'accès des produits vietnamiens, notamment ceux labellisés Marque nationale du Vietnam, aux réseaux de distribution et aux chaînes d'approvisionnement singapouriens.

Les deux parties ont décidé de renforcer la coopération en recherche et en élaboration de politiques sectorielles, à travers un partenariat entre l’Institut de recherche stratégique et politique de l’Industrie et du Commerce (Vietnam) et la Lee Kuan Yew School of Public Policy (Singapour), axé sur les énergies renouvelables, la transition verte, les industries de soutien et le commerce durable.

Selon les statistiques du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Singapour est le 4ᵉ partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN et le 2ᵉ plus grand investisseur étranger au Vietnam. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint, au cours des neuf premiers mois de 2025, 8,8 milliards de dollars, soit une hausse de 14,1% par rapport à la même période de 2024.

