Le Front de la Patrie coopère avec l’Association du peuple de Singapour

Le Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et l'Association du peuple de Singapour (People's Association - PA) ont signé le 13 novembre un protocole d'accord visant à renforcer leur coopération et leur échange d'expériences d’ici 2026.

Lors de la cérémonie de signature, Jimmy Toh, directeur exécutif de la PA, a souligné l'importance de ce protocole d'accord, apportant des avantages aux communautés et aux citoyens des deux pays.

Nguyên Thi Thu Hà, vice-présidente et secrétaire générale du CC du FPV, a exprimé l'espoir que les deux parties mettraient en œuvre le protocole d'accord de manière efficace, contribuant ainsi au renforcement des relations entre le Vietnam et Singapour.

Le protocole d’accord vise à continuer à renforcer leur amitié, leur compréhension mutuelle et leur coopération, en partageant des expériences sur le développement communautaire et l’engagement des citoyens dans la gestion sociale…, en s’entraidant dans la formation de personnel, en promouvant les belles valeurs culturelles et en coopérant dans d’autres domaines d’intérêt commun…

Après deux ans, la mise en œuvre du protocole d’accord sera examinée, en vue d’améliorer la coopération et d’accroître son efficacité.

La PA de Singapour, créée en 1960, vise à inspirer et à nourrir la participation communautaire pour une société plus cohésive et plus solidaire.

