La grande union nationale, facteur décisif de toutes les victoires de la révolution

Photos : VNA/CVN

D’une superficie de 112,36 ha, la zone résidentielle 8 compte actuellement 134 foyers avec 590 personnes issues des ethnies Tày, Nùng et Kinh. Ces dernières années, ses habitants ont toujours bien appliqué les lignes directrices du Parti, les lois de l'État, les mouvements d'émulation patriotique, en particulier le mouvement "Tous les gens s'unissent pour édifier la Nouvelle Ruralité et des zones urbaines civilisées".

À l’heure actuelle, le taux de personnes couvertes par l'assurance maladie dans cette zone atteint plus de 92% ; le taux de gens disposant de carnets électroniques d'examens et de traitements médicaux, 95%. Tous les foyers ont accès à un réseau électrique sûr...

La solidarité, une tradition précieuse

Saluant ces réalisations, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé son souhait de comprendre la situation locale en écoutant les habitants locaux, de trouver des solutions aux difficultés, d’accélérer le développement des infrastructures d’éducation, de santé, d’électricité et d’Internet, de supprimer les maisons temporaires et délabrées, de réduire la pauvreté...

Il a ensuite affirmé que la solidarité était une tradition précieuse de la nation.

La force de la grande union nationale est une force motrice importante et un facteur décisif de toutes les victoires de la révolution vietnamienne, a-t-il souligné.

Photos : VNA/CVN

Affirmant les efforts de l’ensemble du pays pour atteindre les objectifs du XIIIe Congrès nationale du Parti, Pham Minh Chinh a demandé aux autorités locales et aux habitants de promouvoir fortement la solidarité pour aider les ménages pauvres et les familles en situation difficile à surmonter leurs difficultés et à avoir une vie meilleure, afin que personne ne soit laissé de compte.

Il a également insisté sur la nécessité de promouvoir la vigilance face aux complots des forces hostiles d’abuser des questions ethniques et religieuses pour saboter la grande union nationale.

En particulier, il a demandé aux habitants des provinces frontalières de faire des efforts pour contribuer à édifier des zones frontalières de paix, d'amitié, de coopération et développement.

VNA/CVN