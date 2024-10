Le Vietnam participe à ITB Asia 2024 à Singapour

Le Salon international du voyage d’Asie (ITB Asia 2024) et l’événement MICE Asia and Travel Tech Asie ont lieu du 23 au 25 octobre au Centre de congrès et d'expositions Sands Expo à Marina Bay Sands à Singapour.

Le salon rassemble plus de 85 organisations touristiques et bureaux de conférence du monde entier, avec 160 conférenciers et 100 séances de discussion tous centrés sur le thème "Innovation pour demain : Renforcer la résilience de l'industrie du tourisme dans l’avenir".

Le Vietnam participe à ITB Asia 2024, avec le stand "Vietnam - Hô Chi Minh-Ville" avec la présence des entreprises touristiques vietnamiennes participant au Programme de promotion du tourisme Vietnam - Hô Chi Minh-Ville Minh à Singapour, organisé par le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et l'ambassade du Vietnam à Singapour.

Le stand présente des publications faisant la promotion du tourisme à Hô Chi Minh-Ville, des extraits de livres (signets) avec des destinations touristiques, des cartes postales présentant le site web www.visithcmc.vn et des informations sur les voyages dans la ville. Les visiteurs peuvent recevoir des cadeaux tels que des sacs à bandoulière et des chapeaux coniques, participer à des activités de fabrication de jouets, peindre des chapeaux coniques et déguster du café vietnamien au stand.

Le salon de cette année est considérée comme l'exposition la plus grande et la plus diversifiée jamais organisée, avec la participation d'agences touristiques importants telles que le ministère du Patrimoine et du Tourisme du Royaume d'Oman, Visit Norvège, Tourisme Arménie, Visit Jordan, le ministère indien du Tourisme et de nombreuses autres.

Selon le comité d'organisation, l'Asie et l'Océanie représentaient 56% des exposants, tandis que l'Europe, l'Amérique, l'Afrique et le Moyen-Orient représentaient les 44% restants.

