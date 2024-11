Six aéroports supplémentaires exploiteront des vols de nuit pendant le Nouvel An lunaire

L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (AACV) vient d'envoyer un document à la Compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV) et à la Société de gestion du trafic aérien du Vietnam (VATM) concernant l'exploitation des vols de nuit dans certains aéroports pendant le Nouvel An lunaire du Serpent 2025.

Photo : VNA/CVN

Du 14 au 12 février 2025, l'AACV demande à l'ACV et à la VATM de mobiliser de manière proactive leurs ressources, en coordination avec les compagnies aériennes et les unités opérant dans les aéroports, afin de déployer des vols de nuit dans les aéroports de Tho Xuân (Thanh Hóa), Dông Hoi (Quang Bình), Chu Lai (Quang Nam), Phù Cát (Bình Dinh), Pleiku (Dak Lak) et Tuy Hòa (Phú Yên).

Auparavant, l'AACV avait annoncé l'ajustement des paramètres de coordination des créneaux horaires de décollage et d'atterrissage à l'aéroport international de Tân Son Nhât pour la période du Nouvel An lunaire de l'année du Serpent, du 14 janvier au 12 février 2025.

Depuis septembre 2024, Vietnam Airlines Group composé des trois compagnies aériennes Vietnam Airlines, Pacific Airlines et VASCO, a ouvert la vente anticipée de près de 1,5 million de billets d'avion pour le Têt sur le réseau de vols intérieurs.

Dans le même temps, Vietjet Air a ouvert la vente anticipée de 2,6 millions de billets pour la période du 15 janvier au 12 février 2025. Bamboo Airways a également lancé la vente de billets d'avion pour répondre aux besoins de voyage des passagers durant le Nouvel An lunaire.

