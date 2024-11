L'objectif d'envoi des travailleurs vietnamiens à l'étranger en 2024 atteint deux mois à l'avance

Selon le Département de gestion des travailleurs à l’étranger, rattaché au ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, au cours des 10 premiers mois de 2024, on dénombrait 130.640 Vietnamiens partis travailler à l’étranger.

Photo : VNA/CVN

Ainsi, lors des 10 premiers mois de 2024, le nombre des travailleurs vietnamiens partis à l'étranger sous contrat a atteint 104% du plan annuel (125.000 travailleurs), soit deux mois d’avance.

De janvier à octobre, c’était toujours le Japon qui a reçu le plus de travailleurs vietnamiens (plus de 62.700), suivi par Taïwan (Chine) (plus de 48.500) et par la République de Corée (plus de 10.800). La Chine, Singapour, la Hongrie, la Roumanie et d’autres pays reçoivent aussi beaucoup de travailleurs vietnamiens.

L’achèvement rapide du plan annuel d’envoi des travailleurs vietnamiens à l’étranger s’explique par le fait que les marchés traditionnels (Taïwan - Chine, Japon, République de Corée) restent stables et ont continué d’en accueillir un grand nombre au cours des 10 premiers mois de 2024.

D'autre part, en 2024, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales continue d'élargir et de développer un certain nombre de marchés du travail offrant de bons revenus et de bonnes conditions de travail en Europe.

Selon ce ministère, ces derniers temps, des solutions pour stabiliser et développer le marché du travail à l'étranger ont été promues. En plus, la sélection, la formation et l'envoi de travailleurs contractuels sont gérés plus strictement, avec l’accent mis également sur la sensibilisation aux politiques et aux lois concernant les travailleurs à l'étranger.

VNA/CVN