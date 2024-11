Des mesures disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires du ministère des Transports

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, la Commission a constaté que le Comité chargé des affaires du Parti du ministère des Transports pour le mandat 2021-2026 avait violé le principe du centralisme démocratique et les règles de travail, fait preuve de manque du sens de responsabilité et avait été laxiste dans son leadership et sa direction, ce qui avait conduit à des violations des règlements du Parti et des lois de l'État par ledit ministère, plusieurs organisations et particuliers dans certains projets d'investissement mis en œuvre par le groupe Thuân An.

Certains cadres et membres du Parti, dont des responsables clés du ministère, avaient violé les règlements du Parti et les lois de l'État sur la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, ainsi que les règles sur les actes interdits aux membres du Parti et sur la responsabilité de donner l'exemple.

Les violations susmentionnées avaient eu de graves conséquences, causant des risques de grande perte financière à l'État et une mauvaise opinion publique, réduisant la réputation des organisations du Parti et des autorités locales.

La responsabilité individuelle pour les violations et les déficiences mentionnées ci-dessus incombe à Nguyên Van Thê, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti du bloc des organes de ressort central, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti du ministère et ancien ministre des Transports et à Lê Dinh Tho, ancien membre du Comité chargé des affaires du Parti, vice-ministre des Transports, ainsi qu'à plusieurs autres organisations du Parti et membres du Parti impliqués.

La Commission a décidé d'exclure du Parti, Nguyên Quang Huy, secrétaire du Comité du Parti et directeur du Comité de gestion du projet d'investissement 4 dans la construction de transports ; et Vu Hai Tùng, secrétaire du Comité du Parti et chef du bureau de gestion des investissements dans la construction routière, ainsi que d'autres responsables de nombreux comités de gestion de projets.

La Commission a donné des avertissements aux unités et individus concernés et des blâmes au bureau permanent du Comité du Parti du ministère des Transports pour le mandat 2020-2025 et des Comités du Parti du Département de gestion des investissements dans la construction, de l'Inspection du ministère pour le mandat 2020-2025. Elle a décidé de réprimander Lê Dinh Tho, ancien membre du Comité des affaires du Parti, vice-ministre ; Lê Quyêt Tiên, secrétaire du Comité du Parti et chef du Département de gestion des investissements dans la construction ; Bùi Quang Thai, secrétaire du Comité du Parti et chef du Département des routes du Vietnam ; Nguyên Xuân Cuong, secrétaire de la cellule du Parti et directeur du Département des transports.

La Commission centrale de contrôle a décidé d'appliquer des sanctions disciplinaires à 14 autres membres du Parti impliqués.

Elle a demandé aux autorités compétentes d'examiner et d'appliquer des sanctions disciplinaires au Comité des affaires du Parti du ministère des Transports pour le mandat 2021-2026 et à l'ancien ministre des Transports.

En outre, la Commission centrale de contrôle a donné des avertissements à la permanence du Comité du Parti de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) ; à Pham Tan Công, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et président de la VCCI ; à Hoàng Quang Phong, secrétaire adjoint du Comité chargé des affaires du Parti et vice-président de la VCCI ; ainsi qu'à d'autres membres dudit Comité de la VCCI.

La Commission a décidé d'appliquer des sanctions disciplinaires à 8 organisations du Parti et à 4 autres membres du Parti impliqués.

Elle a suggéré aux autorités compétentes d'envisager des mesures disciplinaires à l'encontre du Comité chargé des affaires du Parti de la VCCI pour les mandats 2015-2020 et 2021-2026.

Lors de la réunion, la Commission a également examiné et tiré des conclusions sur certains autres contenus importants.

VNA/CVN