Pionnier de la double transformation

Vietnam : en route vers une transition numérique et verte

La conférence "Pionnier de la double transformation pour un Vietnam plus vert" (Taking the Lead Dual Transition for a Greener Vietnam) s’est tenue le 12 novembre à Hanoï, réunissant des représentants de ministères, d'organisations internationales, ainsi que d'entreprises nationales et étrangères engagées dans la transformation numérique et verte au Vietnam.

"Nous nous retrouvons pour partager des solutions sur la transformation numérique, la transformation verte, la double transformation, les applications innovantes, les initiatives ESG et les expériences d'accès au capital vert... Certaines de ces solutions ont été mises en œuvre récemment et ont obtenu de bons résultats pour les entreprises, la communauté et le pays tout entier. Cependant, nous faisons encore face à des problèmes complexes étroitement liés au double processus de transition, en particulier la question de la mobilisation des ressources, qui nécessitent des solutions", a déclaré Lê Trong Minh, rédacteur en chef du journal Dâu Tu (Investissements), organisateur de l’événement.

"Ce moment est donc crucial pour reconnaître et réévaluer les avantages compétitifs et le potentiel du Vietnam, ainsi que les mécanismes et les politiques en vigueur. C'est dans cette perspective que nous avons choisi le thème de cette conférence - Pionnier de la double transformation pour un Vietnam plus vert -", a-t-il ajouté lors de la séance d'ouverture de l'événement.

Lors de la 26e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), le gouvernement vietnamien s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Le pays réaffirme son intention de prendre des mesures significatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, accélérer la transformation verte et la transition énergétique. Pour le Vietnam, la transformation verte, la transformation numérique et l'innovation sont des impératifs stratégiques et des priorités absolues pour un développement rapide et durable, permettant de transformer l'économie du brun au vert.

Pour accompagner le gouvernement dans cette voie, le soutien des entreprises au Vietnam est indispensable. Celui-ci a déjà opéré des changements profonds, avec de nombreuses actions pratiques et efficaces dans l’investissement et les activités commerciales, s’inscrivant dans les deux grandes tendances de la transformation numérique et verte.

Lê Viêt Anh, chef du Département des sciences, de l'éducation, des ressources naturelles et de l'environnement du ministère du Plan et de l'Investissement, a affirmé que la conférence crée des opportunités d'échange direct entre les organismes de gestion, les experts et la communauté des entreprises. "Elle permet également aux participants de discuter de solutions efficaces, d'actions concrètes et d'idées pouvant être répliquées dans la communauté des entreprises, contribuant ainsi à aider le Vietnam à atteindre ses objectifs de double transformation pour un développement durable", a partagé M. Viêt Anh.

Lors des discussions, les experts ont souligné que la double transformation constitue un moteur essentiel pour les entreprises orientées vers une croissance durable. Ils ont également mis en avant les avantages de cette transition, tout en avertissant des risques pour les entreprises qui ne s’y adapteraient pas. Selon les participants, le Vietnam est devenu un acteur dynamique de l’économie mondiale, où la transformation numérique et verte agit comme un catalyseur important pour la croissance et le développement du pays. Ces transformations constituent non seulement des tendances inévitables et irréversibles, mais aussi une stratégie essentielle pour le développement durable de l’économie.

L'interaction entre la transformation numérique et la transformation verte crée une synergie qui renforce les avantages des deux. La transformation numérique ne se limite pas à moderniser l'économie, elle fournit aussi des outils puissants pour promouvoir la croissance verte, tandis que les pratiques écologiques accélèrent l'adoption de solutions numériques durables.

Dô Lê Thu Ngoc, chef du bureau de développement inclusif du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a expliqué que la double transformation, grâce aux efforts du gouvernement vietnamien et de nombreuses organisations de développement, a déjà eu un impact positif sur le monde des affaires au Vietnam. "Cependant, on constate que les grandes entreprises sont souvent plus réactives et passent plus facilement de la prise de conscience à l'action. En revanche, les petites et moyennes entreprises (PME) sont majoritairement encore en phase de sensibilisation et n'ont pas encore entrepris de changements significatifs. Quant aux microentreprises, coopératives et entreprises individuelles, elles n'ont pratiquement pas amorcé de double transformation", a-t-elle ajouté.

Dans le contexte vietnamien, où près de 98% des entreprises sont des PME, Mme Thu Ngoc a souligné qu’il est crucial de veiller à ce que la transition ne soit pas portée uniquement par les grandes entreprises, mais aussi par les PME pour garantir un développement durable.

Les délégués ont également souligné que la double transformation exige d’importantes ressources en capital, soulevant ainsi la question des financements disponibles pour faciliter l’accès aux capitaux verts. Ils ont par ailleurs reconnu les atouts compétitifs du Vietnam, notamment en matière de mécanismes préférentiels, de ressources naturelles et humaines, favorables à la réalisation de cette double transformation.

Truong Bùi, directeur général de la compagnie Roland Berger Vietnam, a déclaré que la double stratégie de transformation du Vietnam constituera "un nouveau moteur de croissance socio-économique durable. La transition verte minimisera l’impact environnemental de l’industrialisation, garantira la durabilité à long terme et répondra aux normes environnementales mondiales". Il a ajouté que, parallèlement, la transformation numérique stimulera l'innovation, améliorera l'efficacité opérationnelle et ouvrira de nouvelles opportunités de marché.

Il a également précisé qu'en intégrant ces deux priorités, "le Vietnam renforce sa position de destination privilégiée pour les investissements directs étrangers de haute qualité, affirmant ainsi son engagement clair en faveur d'un développement économique durable et axé sur la technologie. Cette approche stratégique permettra également au Vietnam de progresser dans la chaîne de valeur mondiale, renforçant ainsi son avantage concurrentiel sur le marché international".

Les participants ont également pu écouter les témoignages et expériences pratiques d’entreprises pionnières en matière d’innovation et de mise en œuvre d’initiatives vertes et durables. Les entreprises présentes ont partagé des solutions pour optimiser les ressources disponibles, réduire les coûts associés à la transformation verte et numérique, et diffuser ces valeurs dans la communauté. Elles ont également proposé des stratégies pour accéder au financement vert, ainsi que des conseils pratiques pour surmonter ensemble les obstacles rencontrés.

En particulier, plusieurs solutions ont été avancées pour résoudre les difficultés liées aux mécanismes de gestion avec les agences de régulation.





Lors de la conférence, Scott James, consul général et délégué commercial de la Nouvelle-Zélande au Vietnam, a partagé quelques réflexions sur la manière dont la Nouvelle-Zélande aborde la durabilité et comment ce pays peut s'efforcer d’être responsable à l’échelle mondiale.

À cette occasion, le journal Dâu Tu a lancé son numéro spécial annuel sur le développement durable 2024, ayant pour thème "Pionnier de la double transformation pour un Vietnam plus vert".

Ce numéro, publié chaque année par ce journal, vise à partager des informations et des expériences pratiques précieuses en matière d'investissement, de production et d'activités commerciales durables.

Il s’agit d’une source d'inspiration pour encourager des actions plus fortes dans des domaines clés tels que la transformation numérique, la transformation verte, l'investissement vert, la transition énergétique, l'agriculture durable, la finance verte, et les soins de santé de haute technologie, contribuant ainsi à promouvoir la croissance verte et le développement durable.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN