Les localités de Quang Ninh à Binh Dinh appelées à se préparer à l’arrivée du typhon Toraji

Photo : VNA/CVN

Le télégramme officiel a également été adressé aux ministères de la Défense, de la Police, des Ressources naturelles et de l’Environnement, des Transports, de l’Industrie et du Commerce, de l’Information et de la Communication, des Affaires étrangères, ainsi qu’à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), à la Télévision du Vietnam (VTV) et à la Voix du Vietnam (VOV).

Le typhon Toraji est entré dans la Mer Orientale, devenant ainsi la 8e tempête de cette année, selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques. Le 12 novembre, à 04h00, il se déplaçait vers l'ouest à une vitesse d'environ 10 à 15 km/h.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a demandé aux organes compétents et aux localités côtières de Quang Ninh à Binh Dinh de surveiller de près l'évolution du typhon, de gérer strictement les bateaux offshore, d’informer les armateurs et les capitaines des bateaux en opération en mer de l'évolution du typhon pour qu'ils puissent prendre des mesures nécessaires, éviter les zones dangereuses, se diriger vers des endroits sûrs et assurer leur sécurité.

Les organes concernés sont appelés à être prêts à fournir du personnel et des moyens pour intervenir en cas de besoin, à envoyer régulièrement des rapports au ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

L'Agence Vietnamienne d’Information, la Télévision du Vietnam, la Voix du Vietnam, le réseau de stations d'information côtières et les médias sont appelés à renforcer les mesures pour diffuser largement les informations sur l'évolution du typhon.

VNA/CVN