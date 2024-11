Le partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis célèbre son premier anniversaire

L’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé mardi 12 novembre une rencontre pour marquer le 1 er anniversaire du partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis (10 septembre 2023-2024).

>> Le Vietnam et les États-Unis renforcent leur coopération

>> Xelex Vietnam lance de nouveaux produits technologiques sur le marché américain

>> Les ventes vietnamiennes aux États-Unis augmentent de 24% au deuxième trimestre

Photo : VNA/CVN

Le vice-président du Conseil populaire municipal, Pham Thành Kiên, a déclaré que les progrès de la diplomatie populaire entre les deux nations sont le résultat des efforts visant à promouvoir et à élever les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global, en vue de la célébration des 30 ans de relations diplomatiques en 2025.

Le président américain Joe Biden a déclaré que l’amélioration des relations entre le Vietnam et les États-Unis n’était que la première étape vers l’avenir des relations bilatérales, a noté Pham Thành Kiên qui est également président de l’Association d’amitié Vietnam - États-Unis (VUFA) à Hô Chi Minh-Ville.

Selon le responsable, ces derniers temps, le Vietnam et les États-Unis ont activement mis en œuvre des initiatives de coopération efficaces dans le développement de l’éducation, les échanges d’étudiants et la protection de l’environnement.

Les deux pays ont mené des projets communs pour renforcer la résilience des écosystèmes de mangroves côtières, renforcé les partenariats dans le delta du Mékong, et promu la coopération dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP). Ces projets contribuent à renforcer la coopération entre les deux peuples et à créer une valeur pratique pour l’avenir.

Pham Thành Kiên a profité de l’occasion pour remercier les responsables américains et le consulat général des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville pour leurs contributions à l’approfondissement des relations entre les deux pays, ainsi que pour leur implication dans les activités d’échanges interpersonnels, favorisant ainsi l’amitié entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

La consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Susan Burns, s’est réjouie de l’expansion de la coopération dans divers domaines depuis la mise à niveau des relations bilatérales, affirmant que cela a apporté des avantages aux peuples des deux pays.

La collaboration en termes de commerce, d’investissement, d’application de la loi, de santé, d’échanges de vétérans et d’éducation est basée sur la compréhension mutuelle, la confiance et l’amitié entre les peuples des deux pays, a-t-elle déclaré.

Susan Burns a remercié la HUFO pour ses efforts visant à approfondir l’amitié entre les deux pays au cours des trois dernières décennies, soulignant qu’en 2025, les deux parties continueront de renforcer leurs relations diplomatiques avec de nombreuses activités commémoratives.

Elle a déclaré qu’elle espérait de nouvelles initiatives pour renforcer la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l’éducation et du développement de la main-d’œuvre ; et des opportunités d’échanges entre les peuples.

Rafik Mansour, sous-secrétaire adjoint chargé des politiques au Bureau des affaires éducatives et culturelles du Département d’État américain, a salué les efforts déployés par la HUFO et la population de Hô Chi Minh-Ville pour favoriser les interactions populaires, affirmant qu’elles contribuent à renforcer davantage les relations entre les deux pays.

VNA/CVN