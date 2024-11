Arrestation d’un homme pour "Activités visant à renverser l’administration populaire"

Dans l'après-midi du 13 novembre, la Police de Hô Chi Minh-Ville a décidé de mettre en examen, d’arrêter et de mettre en détention provisoire Huynh Nhât Phuong (né en 1982, domicilié dans l’arrondissement de Binh Thanh) pour "Activités visant à renverser l’administration populaire", selon l’article 109 du Code pénal de 2015.

Un mandat de perquisition à son encontre a également été émis.

Ces décisions et mandats ont été approuvés par le Parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville.

C'est un résultat de l'élargissement de l'enquête sur l'affaire d’"Activités visant à renverser l’administration populaire" menées par Trân Van Linh et Nguyên Thi Huong sous la direction de l'organisation terroriste "Gouvernement national provisoire du Vietnam", avec un complot visant à diffuser des tracts pour perturber la sécurité et l'ordre pendant la Fête nationale du 2 septembre 2024.



Huynh Nhât Phuong avait été nommé "Chef du Bureau de Guerre Politique du Commandement Tactique de la région Saigon - Gia Dinh" et avait mené de nombreuses activités contre l'État de la République socialiste du Vietnam, portant directement atteinte à la sécurité politique et à l’ordre social du Vietnam en général et de Hô Chi Minh-Ville en particulier.

Le "Gouvernement national provisoire du Vietnam" est une organisation terroriste. La Police de Hô Chi Minh-Ville demande aux gens d'accroître leur vigilance. En cas d’informations sur des particuliers ou des organisations liés à cette organisation, veuillez présenter immédiatement au commissariat de police le plus proche.

