Le Forum du futur de l’ASEAN se penchera sur la vision future de l’ASEAN

Le Vietnam va organiser mardi 23 avril à Hanoi le Forum du futur de l’ASEAN (AFF 2024) à Hanoi, réuniront près de 400 participants, dont des dirigeants de l’ASEAN, destiné à partager des idées nouvelles et innovantes sur la vision future de l’ASEAN et à renforcer sa contribution au développement durable mondial.

Cet événement sera honoré par la présence du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, de son homologue lao Sonexay Siphandone dont le pays assume la présidence tournante de l’ASEAN, de la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi, du ministre brunéien des Affaires étrangères Erywan Yusof et du secrétaire de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, a fait savoir le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hùng Viêt.

Photo: VNA/CVN

Le secrétaire général de l’ONU António Guterres, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin adresseront leur message vidéo au forum, a-t-il poursuivi.

De nombreux universitaires régionaux et internationaux de premier plan ont également confirmé leur présence, notamment l’ancien ministre indonésien des Affaires étrangères Marty Natalegawa et l’ancien ministre singapourien des Affaires étrangères George Yeo. L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair enverra un message vidéo au forum, a-t-il ajouté.

Initiative proposée par le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh lors du 43e Sommet de l’ASEAN en septembre dernier à Jakarta, l’AFF 2024 s’inscrit dans la volonté du Vietnam de promouvoir une ASEAN forte, unie et prospère, et de contribuer à la paix et à la stabilité régionales.

Photo : VNA/CVN

Sur le thème "Pour une communauté de l’ASEAN au développement rapide, durable et centrée sur les personnes", le forum sera marqué par un dialogue entre jeunes et le secrétaire général de l’ASEAN. Deux séances de débats se pencheront sur l’accélération du développement durable de l’ASEAN.

Selon le vice-ministre Dô Hùng Viêt, le forum devrait établir un cadre qui permet à toutes les parties prenantes régionales et extra-régionales de participer et de fournir des idées et des initiatives pour le processus de construction de la vision de l’ASEAN jusqu’en 2045 et de réaliser cette vision. Il servira également de contribution régionale aux efforts pour orienter le développement futur du monde lors du Sommet du futur prévu pour septembre prochain.

VNA/CVN