Les ministres des AE de l’ASEAN appellent à la fin des violences au Myanmar

>> Le bonze gérant d'une pagode vietnamienne au Myanmar reçoit un titre honorifique

>> L'Australienne Julie Bishop nouvelle émissaire de l'ONU pour le Myanmar

Photo : Reuters/VNA/CVN

Le communiqué exprime sa profonde préoccupation face à la récente escalade de la violence au Myanmar, en particulier dans la ville de Myawaddy, dans l'État de Kayin, et dans l'État de Rakhine, où des milliers de personnes ont perdu leur maison.

Afin d'éviter de nouvelles conséquences humanitaires résultant d'une escalade des conflits sous quelque forme que ce soit, l'ASEAN appelle toutes les parties à cesser immédiatement la violence et à faire preuve de la plus grande retenue, à respecter les principes humanitaires internationaux et à prendre toutes les mesures nécessaires pour apaiser les tensions et assurer la protection et la sécurité de tous les civils.

Les ministres ont également appelé à des mesures urgentes pour atténuer l'impact du conflit sur les civils, notamment en créant un environnement sûr et propice pour garantir la livraison rapide et sûre de l'aide humanitaire.

La déclaration exprime son soutien aux efforts continus du Centre de coordination de l'assistance humanitaire de l'ASEAN pour la gestion des catastrophes (Centre AHA), ainsi qu'aux initiatives humanitaires transfrontalières de la Thaïlande, conformément au Consensus en cinq points. Il a également souligné la coordination avec le Laos, président de l'ASEAN pour 2024, par l'intermédiaire de son envoyé spécial au Myanmar.

En outre, les ministres ont appelé à faciliter les activités d'aide humanitaire et à promouvoir un dialogue national global visant à parvenir à une solution politique globale et à long terme au Myanmar.

VNA/CVN