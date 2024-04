Le Vietnam attache toujours de l'importance au développement de ses relations avec la Chine

Lors de la rencontre, Phan Dinh Trac a affirmé que le Vietnam attache toujours de l'importance à la consolidation et au développement de ses relations avec la Chine.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam est prêt à travailler avec la Chine pour promouvoir la nouvelle hauteur des relations bilatérales et mettre en œuvre les perceptions communes de haut niveau, les déclarations communes et les documents de coopération signés entre les deux parties, dont ceux dans les domaines juridique et judiciaire, a-t-il déclaré.

Il a suggéré que les deux parties renforcent le partage des résultats des recherches théoriques et résumés pratiques sur l’édification d'un État de droit socialiste, la réforme judiciaire, la prévention et la lutte contre la corruption, le contrôle du pouvoir, la lutte contre les intérêts des groupes dans l'élaboration des lois, au service des causes des deux Partis et des deux pays.

Il a hautement apprécié l'accord des deux parties visant à établir un mécanisme de conférences judiciaires pour les provinces situées le long de la frontière Vietnam - Chine.

De son côté, He Rong a déclaré que le renforcement de la coopération entre les deux ministères de la Justice en particulier et dans les domaines juridique et judiciaire en général, constitue un élément important de la coopération entre les deux pays.

Elle a affirmé que le ministère chinois de la Justice est prêt à travailler avec la Commission des affaires intérieures du CC du PCV et les agences vietnamiennes compétentes pour mettre pleinement en œuvre les perceptions communes de haut niveau et les documents signés, rendant la coopération entre les deux parties dans les domaines juridique et judiciaire plus dynamique et substantielle.

Elle a proposé que les deux parties renforcent leurs échanges et leur coopération dans des domaines tels que la gestion du pays.

VNA/CVN