Le Premier ministre visite le poste-frontière international Huu Nghi à Lang Son

Lors de sa visite, le Premier ministre a souligné l'importance cruciale de ce poste-frontière dans le renforcement des relations d'amitié et des échanges économiques entre le Vietnam et la Chine, ainsi qu'entre la Chine et l'ASEAN.

Il a insisté sur la nécessité de mettre en place un poste-frontière intelligent, de former une main-d'œuvre qualifiée et de simplifier les procédures administratives en faveur de la population et des entreprises. De plus, il a exhorté à renforcer la sécurité en intensifiant la lutte contre la criminalité, le trafic de drogue et la contrebande.

Par ailleurs, il a procédé à une série d'inspections sur divers projets dans la province.

En inspectant le chantier de rénovation de la Nationale 4B, le tronçon traversant la province de Lang Son, Pham Minh Chinh a plaidé en faveur d’une accélération de la libération de terrain pour garantir le respect des délais et la qualité du projet.

Le Premier ministre a visité la zone urbaine de Mailand Hoàng Dông - Lang Son - zone urbaine de commerce international, de divertissement, de tourisme et de terrains de golf au centre de la ville de Lang Son.

Il a également assisté à l'ouverture du Salon international de l'industrie verte de Lang Son 2024. Cet événement commercial international mettant en avant l'industrie verte et les énergies renouvelables a réuni plus de 188 entreprises vietnamiennes et étrangères.

VNA/CVN