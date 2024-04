Plus de 40 entreprises et unités confirment leur participation au Salon international de la défense 2024

À ce jour, plus de 40 entreprises et unités de 19 pays et territoires ont confirmé leur participation au Salon international de la défense du Vietnam 2024, prévu en décembre prochain à Hanoï. C'est ce qui ressort d’une conférence organisée le 20 avril dans la capitale par le ministère de la Défense pour appeler au financement de cet événement.