Le Venezuela s'engage à créer des conditions optimales pour les investisseurs vietnamiens

Le président vénézuélien s’est dit impressionné par les réalisations du Vietnam en matière de développement dans tous les domaines au cours des dernières années, devenant ainsi un modèle pour de nombreux pays à travers le monde, dont le Venezuela.

Photo : VNA/CVN

Il a estimé que la visite du vice-Premier ministre Trân Luu Quang ouvrirait une nouvelle période de coopération entre les deux pays, dans le cadre de la célébration du 35e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1989-2024).

Il s'est engagé à ce que le gouvernement vénézuélien crée des conditions optimales aux entreprises vietnamiennes lors de leurs activités dans son pays.

De son côté, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a affirmé que le Vietnam considérait toujours le Venezuela comme l'un de ses amis traditionnels et partenaires importants en Amérique latine.

Il a exprimé son désir de promouvoir les relations entre les deux pays pour qu'elles deviennent de plus en plus pratiques et efficaces, servant le développement de chaque pays.

Il a proposé que les deux parties intensifient les échanges de délégations de haut niveau, consolident les mécanismes de coopération et de dialogue disponibles et favorisent les relations économiques, commerciales et d'investissement.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de préparer activement les prochaines visites de hauts dirigeants des deux pays, de tenir prochainement la quatrième réunion du Comité intergouvernemental, de partager leurs points de vue et de travailler en étroite coordination au sein des organisations internationales et forums multilatéraux.

Les deux parties ont en outre de décider de promouvoir les relations bilatérales dans l’économie à travers des échanges accrus de délégations commerciales et des activités de promotion appropriée, de profiter des mécanismes de coopération disponibles pour examiner les problèmes en suspens et améliorer l'efficacité de la coopération économique entre les deux pays.

Les deux parties ont affirmé que les deux gouvernements accompagneraient les entreprises pour encourager et faciliter la coopération bilatérale et les projets d'investissement, notamment dans les domaines du pétrole et du gaz, de l'agriculture, des télécommunications et de la construction.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun et ont partagé la vision de résoudre les désaccords par des moyens pacifiques sur la base du respect du droit international et de la Charte des Nations unies.

Le président Nicolás Maduro et le vice-Premier ministre Trân Luu Quang ont ensuite assisté à la cérémonie de signature de cinq documents de coopération dans les domaines de l'agriculture, du pétrole et du gaz, du raffinage pétrochimique, des télécommunications et de la production de matériaux de construction.

Le matin du 18 avril, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a rencontré plusieurs ministres du gouvernement vénézuélien qui l’ont informé d’activités du Comité intergouvernemental Vietnam - Venezuela et proposé un certain nombre de mesures visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines potentiels.

Le même jour, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a déposé des fleurs au Panthéon National de Caracas.

VNA/CVN