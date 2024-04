Il faut mener à bien le travail du personnel pour le XIVe Congrès du Parti

>> Le discours du chef du Parti sur le travail du personnel capte l’attention et le consensus

>> La confiance de mise dans la préparation du personnel du XIVe Congrès national du Parti

>> Les dirigeants étrangers félicitent le leader du PCV pour son anniversaire

Photo : VNA/CVN

Grâce à ce discours important, les responsables, les membres du Parti et le peuple voient plus clairement que le travail d’édification et de remodelage du Parti et du système politique doit être mis en œuvre de manière drastique, globale, synchrone, régulière et efficace en termes de politique, d'idéologie, d'éthique, d’organisation et de cadres. Il faut bien saisir et appliquer de manière créative les leçons apprises du XIIIe Congrès du Parti.

En outre, le Parti doit mener à bien le travail du personnel pour sélectionner et organiser correctement les personnes véritablement vertueuses et talentueuses. Au niveau central, les dirigeants doivent être véritablement exemplaires et donner le bon exemple afin que le peuple puisse avoir plus de confiance et mettre correctement en œuvre les options et les lignes directives du Parti.

Nguyên Huu Ly, membre de l'Association des journalistes de la province de Long An, a estimé que dans son discours sur le travail du personnel, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a souligné l’édification du Comité central du Parti du XIVe mandat comme un collectif solidaire, purs, forts, hautement unifié dans leur volonté et leur action. Les personnes dans ce collectif sont dotées d'une forte volonté politique, de qualités morales pures et fidèles à l'objectif de l'indépendance nationale et du socialisme et ont une vision stratégique et une pensée innovante et créative.

Selon Nguyên Huu Ly, il faut prêter une grande attention à la qualité des ressources humaines en veillant à ce que la structure ait un ratio suffisant de femmes, écrivains, artistes,…

VNA/CVN