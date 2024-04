Lang Son appelée à exploiter pleinement ses ressources pour se développer

Soulignant la position stratégique de Lang Son dans les domaines politique, économique, culturel, de défense et de sécurité nationales et des affaires étrangères, le dirigeant a salué ses réalisations au cours de la période dernière, avec une croissance de 7% de son produit intérieur régional brut (PIB) l'année dernière.

Il a également souligné les problèmes liés à la production et aux affaires, à la mise en œuvre de certains projets d'investissement, au décaissement des investissements publics, à la gestion des ressources naturelles, à la contrebande et à la fraude commerciale.

Connectivité économique

Dans ce contexte, il a exhorté la localité à travailler plus dur pour contribuer à consolider et à renforcer la solidarité, l'amitié et la coopération entre le Vietnam et son pays voisin, la Chine et à maintenir l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale, tout en poursuivant son rôle dans les transports et la connectivité économique entre le Vietnam et les autres pays de l’ASEAN et la Chine.

Le plan directeur provincial doit correspondre aux plans nationaux, régionaux et sectoriels, a-t-il déclaré, demandant à Lang Son d'établir rapidement un plan de mise en œuvre qui doit déterminer les tâches clés, les progrès et les ressources.

Il a également été demandé à la localité de changer sa mentalité et sa vision du développement, d'optimiser ses atouts intrinsèques, de renforcer le partenariat public-privé, de donner la priorité aux grands projets d'investissement et d'accorder plus d'attention au développement des ressources humaines, à l'innovation et à la recherche et à l'application des sciences et technologies, se concentrant sur l'agriculture, la transformation, le commerce, la logistique et le tourisme.

Il convient d'accorder davantage d'attention au développement culturel et à l'amélioration du niveau de vie des résidents locaux, en particulier des groupes ethniques minoritaires, a souligné le Premier ministre.

Les autres tâches assignées par le chef du gouvernement comprennent la gestion des ressources naturelles, la protection de l'environnement, la réponse au changement climatique, la réforme administrative et la préparation de projets pour appeler des investisseurs.

Selon le plan directeur provincial, Lang Son devrait devenir un pôle de croissance et un centre économique du Nord et de la région montagneuse d'ici 2030, et jouer un rôle de plus en plus important dans la connectivité économique et commerciale entre le Vietnam, les autres pays de l'ASEAN, la Chine et l'Europe. À ce moment-là, Lang Son figurerait parmi les cinq premières localités de la région en termes de taille économique et de PIB par habitant.

À cette occasion, Lang Son a octroyé des licences d'investissement et des approbations de principe pour 14 projets avec un capital total de 18.602 milliards de dôngs (730,98 millions d'USD) et neuf protocoles d'accord d'investissement aux investisseurs.

